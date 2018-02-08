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Инфляция в РФ штурмует 2%


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Инфляция в январе 2017 г. продолжила обновлять исторические минимумы (2,2% г./г. против 2,5% г./г. в декабре).

Как и в декабре, основной дезинфляционный вклад внесли продукты питания (0,7% г./г. против 1,1% г./г.), но интересно, что замедлиться инфляции впервые за несколько месяцев помогли и услуги (3,9% г./г. против 4,4% г./г.). Рост цен на непродовольственные товары по-прежнему умерен (2,6% г./г. против 2,8% г./г. в декабре).

Отметим, что резкое снижение инфляции в сегменте продуктов питания поддержано в основном несколькими группами товаров. Так, цены на плодоовощную продукцию в январе даже снизились (-0,1% г./г.). Также заметный дезинфляционный вклад вносят мясные продукты (-2,7% г./г.). Кроме того, мы отмечаем, что некоторые продуктовые группы, которые хотя и имеют небольшой вес в потреблении, подешевели еще более значительно (на 10-20%) – речь идет о крупах, яйцах, подсолнечном масле и сахаре. Снижается инфляция и в остальных продуктовых группах, однако ее уровень заметно выше показателя по продуктам питания в целом. Так, например, сливочное масло подорожало на 7,8% г./г., а молочная продукция – на 4,5% г./г. Отметим, что столь заметный перепад в уровнях инфляции на разные продукты питания создает риск: если в группах товаров с высокой волатильностью цен (например, яйцах или сахаре) возобновится рост цен, инфляция на продукты питания быстро вернется к 4%. 

В непродовольственном сегменте разброс инфляции вокруг среднегруппового уровня намного меньше, чем в продовольственном. Отдельно стоит отметить снижение цен на бытовую технику (т.е. на товары, более зависимые от состояния внутреннего спроса). Мы полагаем, что в большей степени здесь проявляется негативное влияние слабой динамики реальных доходов населения, которые падают уже 4-й год подряд. При этом подакцизные товары (табак и бензин) дорожают достаточно высокими темпами (7-8,5% г./г.). В сегменте нерегулируемых услуг - пока наиболее высокая инфляция (в среднем 4-6% г./г.). Впрочем, с учетом невысокой доли услуг в ИПЦ, это мало заметно в общем показателе. Не исключено, что для ЦБ продолжение ощутимой дезинфляции в январе – своего рода сюрприз: ранее регулятор прогнозировал, что в 1 кв. она останется на уровне 2,5%, что по текущей динамике означает ее ускорение в феврале-марте. Пока мы не видим явных предпосылок для этого и полагаем, что благоприятная динамика инфляции станет поводом для снижения ставки минимум на 25 б.п. на завтрашнем заседании регулятора. 


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