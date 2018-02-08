FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Панические настроения на Уолл-стрит немного поутихли


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Фондовые индексы США завершили торги среды снижением (S&P500: -0,50%). Давление на котировки основных бенчмарков оказали бумаги технологических и энергетических компаний.

Неудачная попытка рынка отыграть потери совпала со скачком доходности по 10-летним облигациям после принятия Конгрессом двухлетнего бюджета, предусматривающего значительное повышение госрасходов. 

Курс доллара укрепился по отношению к евро с 1,2379 до 1,2273.

Twenty-First Century Fox Inc. (NASDAQ: FOX) сообщила о получении во 2-м отчетном квартале прибыли от продолжающихся операций в размере $1,93 млрд ($0,99 на акцию) по сравнению с $857 млн ($0,46 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $0,42 на акцию против $0,53 за тот же период 2017-го. Выручка повысилась c $7,68 млрд до $8,04 млрд. Прогноз предполагал прибыль на уровне $0,38 на акцию при выручке $7,93 млрд.

iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT) сообщила о получении в 4-м квартале прибыли в размере $4,6 млн ($0,16 на акцию) по сравнению с $13,7 млн ($0,49 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась с $212,5 млн до $326,9 млн. Прогноз предполагал прибыль на акцию в размере $0,25 на акцию при выручке $318,8 млн. Компания планирует заработать за год $2,10-2,35 на акцию при общерыночных ожиданиях в $2,70 на акцию.

В среду, 7 февраля, американский фондовый рынок пытался отыгрывать рекордные падения предыдущих дней и закрепить успехи вторника. Волатильность продолжила снижаться, а это значит, что панические настроения на Уолл-стрит немного поутихли. В четверг можно ждать новых попыток движения вверх, так как те, кто хотел закрыть свои позиции, воспользовавшись подъемом, сделали это и котировки уже не встретят сильного сопротивления своему росту. VIX продолжит снижаться благодаря тому, что инвесторы уже начинают привыкать к волатильному рынку. Однако этот процесс будет медленней, чем предполагалось ранее, и по результатам основной сессии «индекс страха» опустится только до 23 пунктов.

Из важной статистики выделим данные о динамике количества заявок на пособие по безработице. Полагаем, что показатель выйдет на уровне ожиданий инвесторов и составит около 232 тыс. Хорошая статистика по безработице, как это ни парадоксально, негативно повлияет на основные индексы, поскольку инвесторы после пятничного отчета о рынке труда предвзято отнесутся к этим данным.

Сезон отчетов продолжает радовать: результаты компаний по-прежнему превышают прогнозы. Сегодня отчитываются Philip Morris (PM), NVIDIA (NVDA), Total (TOT), CVS Health Corp. (CVS), Activision Blizzard (ATVI). Мы прогнозируем, что все эти эмитенты представят сильные результаты. Исключение составит AIG, которая тоже опубликует свои квартальные результаты сегодня: прогноз по отчетности пессимистичный. Из-за смешанных импульсов и высокой волатильности предстоящая сессия завершится в небольшом минусе, а S&P500 закроется на уровне 2670 пунктов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ