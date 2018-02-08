Нефть испортила "быкам" весь праздник

Непонятные и высоко турбулентные торги фьючерсами и акциями на премаркете в итоге к началу основной торговой сессии вывели индексы из красной зон (падение достигало 1%) на нулевые отметки. Причем общий настрой участников рынка к началу торгов был явно позитивным. И, казалось, можно было бы ожидать продолжения роста, который мы видели на окончании торгов во вторник.

Собственно в первые минуты торгов так оно и было. В течение первого часа все индексы уверенно росли все выше и выше и на максимумах этот рост превышал 1% по индексам DJIA-30 и S&P500. Однако… недолго музыка играла. В 18-30 мск на арену вышла ее величество НЕФТЬ. И она четко показала, кто в данный момент в доме хозяин. Данные по запасам и сырой нефти, и дистилятов, и газолина вышли в принципе ин-лайн, то есть в рамках прогнозов аналитиков, но участники рынка ожидали явно иных цифр. Завал котировок черного золота начался тут же после выхода данных - сильный и резкий.

Буквально за полчаса нефть потеряла более 3% своей стоимости. Естественно, это не прошло незамеченным на фондовом рынке. Мы уж молчим про акции нефтедобывающих компаний, которые напрямую связаны с нефтяным рынком. Здесь провал по итогам дня достиг 2,2%. И это в среднем по сектору. Если же посмотреть отдельно на акции независимых нефте- и газодобывающих компаний, то здесь «нормальным» было падение на 3-5%, а по некоторым акциям, таким как, допустим, Chesapeake Energy (CHK, -7,67%) или Southwestern Energy (SWN, -8,63%) оно превысило даже 7 и 8 процентов соответственно.

Несладко пришлось и акциям компаний технологического сектора. Потери здесь в среднем составили 1,3%. Вроде бы немного, но давление медведей ощущалось очень даже приличное и «под раздачу» попали прежде всего лидеры сектора - от Alphabet (GOOGL, -2,68%) и Facebook (FB, -2,77%) до Micron Technology (MU, -4,26%).

А вот кто был вчера в фаворе у инвесторов, так это акции военно-промышленного сектора, которые все дружно выросли от 0,5% до более чем 2%. Лучшими при этом были акции Lockheed Martin Corporation (LMT, +2,32%), которым в итоге удалось почти полностью ликвидировать потери, понесенные при массовой распродаже акций в понедельник.

Ожидания рынка 8 февраля

Период турбулентной неопределенности продолжается. Вчера свою лепту в этот процесс внесла нефть. И даже с этой стороны покой нам может сниться. Что же касается фондовых рынков, то здесь - кто в лес, кто по дрова. То на рынок накатывает волна дикого пессимизма и безнадеги и все готовы всё продавать, то, напротив, вроде бы выходит солнышко и кажется что буря прошла и все уже не так страшно. Однако, глядя на состояние сегодняшних рынков, все же понимаешь, что буря не прошла и следует ждать всяких-разных неожиданностей.

На азиатском рынке по итогам торгов четверга мы видим смешанную динамику. Nikkei-225 вроде бы неплохо вырос - более чем на 1%. Но надо понимать, что это рост вдогонку и общее падение японцев только на этой неделе с учетом сегодняшнего отскока вверх все равно превышает 4%. А вот китайцы печальны. Потери индекса Shanghai Composite близки к 1,5%.

Еще хуже идут дела сегодня в Европе. Может общее снижение европейских индексов не такое большое как в Китае, но очень уж дружное. С самого открытия рынков Европа снижается, снижается и снижается, и к 13-00 мск это снижение уже превысило отметку в 1%.

На этом фоне американские фьючерсы на основные американские индексы достаточно долго держались в зеленой зоне, но все же в конце концов тоже не выдержали и нырнули-таки ниже нулевой отметки. Само по себе снижение на 0,1% - 0,2% совершенно не критично. Но беспокоит именно общий негативный фон, который сейчас складывается на рынке. И главное, сейчас не видно - что могло бы переломить ситуацию. Макро данные сегодня не столь значимы - это привычные четверговые данные о количестве первичных и вторичных заявок по безработице. Здесь можно сказать, что в этой области все просто замечательно и все об этом прекрасно знают. Квартальная отчетность, выходящая до и после торгов интересна сама по себе, но вряд ли сможет каким-то образом переломить ситуацию. Так что остается только надеяться на общий оптимизм участников рынка, который еще явно не убит, и поэтому шансы на положительный исход сегодняшних торгов все же есть. В противном случае мы рискуем увидеть гораздо более сильное и резкое снижение. Но пока давайте пока не будем о плохом…