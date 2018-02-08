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Рынки в унынии, данные неоднозначные. Как поступит ЦБ РФ?


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский рубль в четверг днем отступает в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 57,87 руб. (+0,5%). Евро стоит 70,82 руб. (+0,2%).

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 9 февраля, составляют 57,67 руб. за американскую валюту и 70,77 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 72 и 24 копейки соответственно. 

Рынок нефти остается в унынии. Баррель Brent стоит $65,15 и сползает на полпроцента. Инвесторы до сих пор под впечатлением от опубликованной накануне статистики Минэнерго США, где запасы нефти, бензина и дистиллятов выросли больше ожиданий, а недельная добыча черного золота побила все рекорды. 

Основной вопрос, витающий над рублевой секцией сейчас, заключается в размере понижения ставки Банком России на завтрашнем заседании. Еще неделю назад в этом был минимум интриги: низкая инфляция позволяла понизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов и взять паузу на пару месяцев. Сейчас ситуация с индексом потребительских цен не поменялась, зато изменился внешний фон с позитивного на негативный. В таких условиях ЦБ РФ может сделать консервативный шаг и сократить ставку только на 25 базисных пунктов, а через месяц, в конце марта, понизить её еще раз на такую же величину. Масштабы будут соблюдены, но риски равномерно распределятся. Как бы то ни было, реакции рубля на решение ЦБ РФ будут локальными и краткосрочными, потому что шаги уже учтены в ценах. 

Доллар США завершит сегодняшнюю сессию в пределах значение 57,55-58,10 руб. «Американец» накануне закрепился над важным рубежом на отметке 57,25 руб. и сегодня уже взял цель на уровне 57,75 руб. Следующая остановка «быков» в паре доллар/рубль будет около 58,10 руб. за доллар США. Пара евро/рубль останется в границах 70,55-71,10 руб.

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