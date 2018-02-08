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Сейчас инвестиции в золото выглядят очень оправданными


Рынки
Сергей Судилин
Сергей Судилин
управляющий аналитик ИК "Прайм Капитал"
 
В текущих условиях роста волатильности на мировых рынках и роста инфляционных ожиданий в мире, целесообразно сделать ставку на рост золота.

Это можно сделать через ОМС, фьючерсы или акции золотодобывающих компаний. На текущих уровнях, например, привлекательны акции крупнейшего производителя золота в России и одной из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, Полюс Золото. 

Акции ПАО «Полюс Золото» заслужили особое внимание инвесторов с начала 2015 года, когда их котировки начали уверенно расти. За 2015 год стоимость ценных бумаг компании выросла более чем в 2,5 раза, позволив аналогично увеличить свои капиталы трейдерам. В последующие годы цена акции «Полюс Золото» продолжила расти. Сегодня это один из самых ликвидных активов.

Кроме того, компания демонстрирует хорошие показатели. Так, по итогам 2017 года объем производства золота Полюсом в 2017 году превысил официальный производственный прогноз в 2,075—2,125 млн унций на 3% и составил 2,16 млн унций. Компания четвертый год подряд превосходит прогнозные показатели, что отражает наш курс на повышение операционной эффективности. Мы ожидаем дальнейшего увеличения общего объема производства золота компанией в 2018 году и повышаем свой прогноз с 2,35—2,4 млн унций до 2,375-2,425 млн унций. Это, в свою очередь, благоприятно на цене акций эмитента. 

Покупка от  нынешнего уровня с целью в 4600 руб. на срок 1 месяца выглядит интересной. Потенциальная доходность сделки = 4%. В перспективе 1 года доходность составит 11%. Один из ключевых моментов, повышающих инвестиционную привлекательность акций для инвесторов, является дивидендная политика. И тут у Полюса есть позитивные изменения.  Компания установила минимальный ежегодный размер дивидендных выплат за 2017-2018 гг. на уровне $550 млн. Правда, начиная с 2019 года, дивиденды вновь будут выплачиваться по изначально установленным правилам. Таким образом, дивидендная доходность акций может превысить 5%, что является вполне неплохим показателем.

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