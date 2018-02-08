Goldman Sachs будет финансировать покупку iPhone

Привлекательность именно этого банковского продукта по сравнению с привычной для американцев кредиткой в том, что процентная ставка по потребкредиту составляет 10–12% при в среднем 20% по картам. Сравнительная дешевизна такой ссуды станет серьезным аргументом для покупателей при выборе способа оплаты товара.

Последняя модель iPhone X стоит около $1000. Достаточно высокая цена выступает одним из аргументов в пользу получения потребительского кредита, так как указанную сумму сложно успеть выплатить до истечения беспроцентного периода по карте. Возможность получить заем на покупку «яблочных» товаров у клиентов магазинов будет прямо на кассе, что значительно упрощает соответствующую процедуру. Этот вид кредитования известен под названием Рoint of Sale (PoS-кредитование).

Меньшая ставка и более понятные условия погашения займа привлекут в Goldman Sachs новых розничных клиентов . Последние годы в традиционно сильных торговых подразделениях банка возникли проблемы. Выручка от торговых операций в последнем квартале снизилась на 34%, что вынуждает банк задуматься о развитии новых направлений деятельности. Одним из новых продуктов стали потребительские кредиты в программе Marcus. Сотрудничество с Apple поможет GS развить розничное направление и диверсифицировать доходы. Ожидаем, что в течение пяти лет инвестиционный банк успешно диверсифицирует свою выручку: 20% дохода ($8 млрд) с 2021 года ежегодно будут формировать розничные продукты. Целевая цена по GS до конца 2018-го —$270.