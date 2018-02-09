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Рубль: между падением мировых индексов и заседанием Банка России


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В четверг, 8 февраля, торги на Московской бирже завершились снижением по курсу рубля.

По итогам дня рубль подешевел к доллару на 1,41%, до 58,42 руб., курс евро – на 1,18%, до 71,50 руб. Основными причинами ослабления российской валюты стали снижение цен на нефть и индекса RGBI, а также укрепление доллара США и бегство в защитные активы.

Баррель нефти смеси Brent подешевел на 2%, до $64,08. Индекс RGBI снизился на 0,10%, до 143,71. Индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты к корзине из шести основных мировых валют, повышался с 90,16 до 90,56. Японская йена, швейцарский франк и золото подорожали на фоне очередного обвала мировых фондовых индексов. Индекс DJIA упал на 4,16%, до $23860, S&P500 – на 3,75%, до $2581. 

В пятницу, 9 февраля, в центре внимания участников рынка находится заседание Банка России. Рынок ожидает, что регулятор снизит ключевую ставку на 0,25%, до 7,50%. Решение ЦБ РФ не отразится на динамике рублевых пар. 

На торгах в Азии Brent стоит $64,36 (+0,225). Американская валюта демонстрирует смешанную динамику. В первой половине торгов от курса доллара ожидается снижение до 58,15 руб., во второй – повышение до 58,80 руб. Пара евро/рубль взял курс на 71,95 руб.

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