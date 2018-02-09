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Золото и его шансы на мгновенный рост


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Цены на золото стабилизировались к пятнице. По оценкам «Альпари Голд», тройская унция драгоценного металла стоит $1319,40 утром 9 февраля.

Падение прекратилось, и сейчас инвесторы будут заняты анализом краткосрочной ситуации и консолидацией цен. Целевой диапазон для подобного «боковика» находится в границах отметок $1316-$1320. 

Недельный минимум на днях обновился, теперь он проходит по рубежу $1309,00 за тройскую унцию золота. Техническая картина показывает, что золото могло бы снизиться и в область $1305, где проходит промежуточный уровень поддержки. Ключевое сопротивление располагается довольно далеко от сегодняшних отметок, около $1350. 

Краткосрочный тренд в золоте - боковой, но среднесрочный остается растущим. Долгосрочные цели сохраняются без изменений в границах отметок $1350-$1400 с тенденцией движения к верхней границе коридора. 

Основным драйвером, определяющим поведение золота и отношение инвесторов к нему, остается динамика доллара США. В последние несколько дней «американец» успешно отыграл у евро часть предыдущих потерь, поэтому спрос участников рынка несколько перераспределился. Сильный доллар обычно равен слабому золоту, здесь присутствует хорошо прослеживаемая корреляция, поэтому шансы драгметалла на возвращение к бурному росту зависят от ситуации на рынке, а она, как показывает практика, может меняться несколько раз за неделю. 

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