Лидерами роста стали акции АЛРОСЫ (+2,86%). Лидерами снижения стали бумаги Роснефти (- 2,78%) и Газпрома, ао (-2,70%), что очевидно связано с ценой на нефть. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 57,50-57,80.

ЦБ перед сложным выбором. Игроки ждут снижения ключевой ставки на 0,25 п.п. Я полагаю, что Банк России воздержится от смягчения монетарной политики на этом заседании из-за возросшей волатильности рынков. Снижение нефти в диапазон $60-65 за барр создает почву для ослабления рубля до уровня 58-61 за доллар, и отказ от снижения ключевой ставки может сдержать процесс ослабления рубля.

Газпром (-2,72%) не исключает выкуп. Инвесторы, скорее всего, с оптимизмом отнесутся к предложению монополии выкупить акции, если цена на них превысит 250 руб. Однако, вряд ли стоит рассчитывать на выкуп в течение ближайших 3 лет, даже в случае роста котировок.

Ожидания в паре USD/RUB: диапазон 57,50-58,00, по индексу Мосбиржи возможно снижение до 2200 п.