FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Банк России воздержится от смягчения монетарной политики


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
Отскок сменился падением. Большинство бумаг потеряло до 2%.

Лидерами роста стали акции АЛРОСЫ (+2,86%). Лидерами снижения стали бумаги Роснефти (- 2,78%) и Газпрома, ао (-2,70%), что очевидно связано с ценой на нефть. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 57,50-57,80. 

ЦБ перед сложным выбором. Игроки ждут снижения ключевой ставки на 0,25 п.п. Я полагаю, что Банк России воздержится от смягчения монетарной политики на этом заседании из-за возросшей волатильности рынков. Снижение нефти в диапазон $60-65 за барр создает почву для ослабления рубля до уровня 58-61 за доллар, и отказ от снижения ключевой ставки может сдержать процесс ослабления рубля. 

Газпром (-2,72%) не исключает выкуп. Инвесторы, скорее всего, с оптимизмом отнесутся к предложению монополии выкупить акции, если цена на них превысит 250 руб. Однако, вряд ли стоит рассчитывать на выкуп в течение ближайших 3 лет, даже в случае роста котировок. 

Ожидания в паре USD/RUB: диапазон 57,50-58,00, по индексу Мосбиржи возможно снижение до 2200 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ