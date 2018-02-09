Потенциал снижения американских индексов еще не исчерпан

На фондовые площадки снова вернулась паника на фоне роста 10-летних казначейских облигаций, доходность которых впервые за последние четыре года достигала 2,87%.

Следуя в русле негативных настроений, процентная ставка по 30-летней ипотеке в США выросла на 10 базисных пунктов, до 4,32% годовых сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac.

Еще буквально месяц назад игроки игнорировали возможность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой, разгоняя и без того перегретый американский рынок к новым вершинам, а теперь после мощнейшего падения в понедельник используют восстановление биржевых индексов для новых продаж.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов продолжили падение, закрывшись на отметке $64,24, потеряв 1,7%.

Спекулянты в отсутствие вербальных интервенций от ОПЕК заострили свое внимание на выходящей статистике по добыче и производству нефти в США, продолжая отыгрывать вышедшие накануне данные от американского Минэнерго. Сегодня рынки будут ждать статистику от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, где по ее результатам рынки традиционно будут определять вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в понедельник.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent выступают отметки $63,90 и $63,10, сопротивление расположено на $65 и $65,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2227,24 п., потеряв 1,22%. На данный момент основная поддержка в индикаторе расположена в районе 2190 п.-2180 п., проход которой усилит продажи к отметке 2160 пунктов.

Основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает уровень 118000 п., при проходе которого инструмент может потерять еще порядка 3000 пунктов в район отметки 115000 п.

Рубль по итогам торговой сессии закрылся на отметке 58,42, снизившись на 1,41% по отношению к доллару США на фоне негативной динамики на нефтяном рынке, где цена на эталонный сорт нефти марки Brent продолжила падение.

Сегодня ЦБ РФ будет принимать решение по ключевой процентной ставке, и скорее всего решение будет принято в пользу ее снижения на 25 б.п, хотя в условиях низкой инфляции и высоких цен на нефть регулятор мог бы действовать более агрессивно. Данный консенсус уже заложен в рынок, и поэтому, если сюрпризов от ЦБ не будет, рубль подвергнется лишь небольшим колебаниям внутри торговой сессии.

В настоящий момент основным сопротивлением в паре выступает отметка 58,50,закрепление над которым может ослабить рубль еще на 50 копеек к доллару США. Поддержки на данном этапе расположены на 57,50 и 56,80.