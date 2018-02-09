Ожидается негативное открытие торгов акциями в РФ

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2200, 2190 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2230, 2240 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет продолжившееся вечернее ухудшение внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи может проверить на прочность ближайшую значимую поддержку, расположенную в районе 2200 п.

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. В случае если нефтяные контракты и фьючерсы на фондовые индексы США не покажут существенного прироста, локальный рынок акций завершит торговую неделю негативно.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1,22%) и РТС (-2,56%) завершили торги с сильным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающее падение долларового индекса РТС было обусловлено довольно масштабным внутридневным ослаблением рубля по отношению к североамериканской валюте. В целом же российский рубль и отечественный фондовый рынок вчера отыгрывали продолжившуюся недельную тенденцию к коррекционному падению стоимости фьючерсов на нефть. Свою неблагоприятную роль сыграла и негативная динамика крупнейших рынков акций в Европе и в США. Таким образом, участники локальных торгов не смогли проигнорировать существенное ухудшение внешнего фона.

В первые часы торгов рублевый индекс МосБиржи сумел нащупать временную поддержку около ближайшего значимого уровня 2240 п. Однако во второй половине дня он сполз ниже отметки 2230 п. и закрылся на своем внутридневном минимуме, что представляется негативным техническим сигналом. В целом же он имеет потенциал для продолжения среднесрочного коррекционного падения в район 2180-2200 п., то есть еще на 1-2% от текущего уровня.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 14,6 п., или 1,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно. На фоне существенной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди российских отраслевых индексов наибольшие однодневные потери понес индекс Нефти и газа MICEXO&G (-1,55%). Это выглядело вполне закономерным на фоне продолжившегося среднесрочного падения стоимости фьючерсов на «черное золото». Максимальную просадку в своем секторе продемонстрировали бумаги Газпром (GAZP RM, -2,70%), Роснефть (ROSN RM, -2,78%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.85%), Татнефть-ап (TATNP RM, -2.40%). Тем не менее, с начала текущего года указанный индекс Нефти и газа все еще продолжает показывать опережающий прирост величиной порядка 8,5%.

Дополнительным негативом для акций «Газпрома» стало известие о том, что текущая оценка стоимости строительства газопровода «Турецкий поток» увеличилась с 6 млрд евро до 7 млрд евро. Более того, указанные затраты скорее всего будут покрываться за счет бюджета «Газпрома», а не в форме проектного финансирования. Кроме того, зампред правления газовой монополии Андрей Круглов заявил о том, что «Газпром» изучал возможность выкупа собственных акций с рынка, но в ближайшие пару лет этому помешают масштабные инвестиции. Это высказывание стоит трактовать как утверждение о том, что выкуп акций «Газпрома» может состояться не раньше, чем через два года.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -1,70%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1,72%), НЛМК (NLMK RM, -2,09%), ТМК (TRMK RM, -2,03%), Энел Россия (ENRU RM, -2,75%).

Довольно масштабным приростом против падающего рынка вчера выделились акции Алроса (ALRS RM, +2,86%). Они выросли в условиях отсутствия значимых корпоративных новостей и существенных фактов. С технической точки зрения мы наблюдали в этих бумагах обновление полугодового максимума, что сформировало сигнал для дальнейшей игры на повышение.

Текущий интерес к акциям алмазодобывающей компании отчасти связан с намеченной на ближайший понедельник публикацией ее отчета по продажам за январь. А еще через неделю (19 февраля) состоится аукцион по продаже ее газовых активов. Ранее уже звучали заявления о том, что акционерам «Алроса» не стоит рассчитывать на выплату специальных дивидендов по итогам предстоящего аукциона. Тем не менее, завершение затянувшейся продажи непрофильных активов, несомненно, станет позитивом для эмитента.

Среди низколиквидных бумаг одним из заметных движений стало повышение бумаг Возрожд-ао (VZRZ RM, +2,30%), Возрожд-ап (VZRZP RM, +3,72%). Они отыграли известие о том, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов ведет переговоры о покупке банка «Возрождение». Подобная сделка может оказаться безденежной, поскольку банк имеет обязательства перед потенциальным покупателем. Поэтому уместнее говорить о том, что он может быть не «продан», а «отдан за долги». Позитивным моментом такой сделки может быть ее быстрое одобрение и реализация.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США разнонаправленно отклоняются в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,8%. Фьючерсы на золото незначительно повысились в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 3.2%. Гонконгский Hang Seng потерял 3,6%.

С учетом крайне слабого закрытия рынка акций в США и продолжившегося вечернего падения стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для продолжения вчерашнего снижения индексов МосБиржи и РТС в первой половине дня.