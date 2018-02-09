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Продажи на рынках акций принимают все более глобальный характер


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В четверг прошла заметная коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона.

Отток капитала с рынков акций носит глобальный характер: мировой фондовый индекс MSCI SCWI за день понизился примерно на 2.5%, а с начала месяца – на 7.6%. Между тем коррекция вниз по индексу РТС сопровождалась укреплением доллара США по отношению к рублю, и рублевые цены некоторых из голубых фишек повысились. Так, Алроса (ALRS) подорожала на 2.9%, Башнефть (BANE) – на 2.2%, Магнит (MGNT) – на 2.1%. Тем временем заметно подешевели акции Роснефти (ROSN, -2.8%), Газпрома (GAZP, -2.7%), НЛМК (NLMK, -2.1%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, подорожали обыкновенные акции ТНС-энерго Ростов-на-Дону (RTSB, +5.1%), ДЭК (DVEC, +4.5%), Мотовилихинских заводов (MOTZ, +2.8%). 

Фондовые индексы США упали на 3.7% - 4.1%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись в заметном минусе, по азиатским также наблюдается падение.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами и ценами на сырье. Продажи на рынках акций принимают все более глобальный характер – китайские фондовые индексы, например, сегодня снижаются на 3% - 5%.  Вместе с тем, мы не исключаем возможности приостановки снижения в течение дня – поводом к закрытию спекулятивных «коротких» позиций могло бы стать одобрение Конгрессом США проекта закона о бюджете, который обеспечит долгосрочное финансирование работы правительства . Формально финансирование деятельности правительства США ограничено с 8 февраля, но уже сегодня, как ожидается, в обеих палатах Конгресса пройдут голосования по бюджетному вопросу.

На валютном рынке, несмотря на повышенную волатильность на фондовых рынках, курс доллара США к корзине валют (индекс DXY) остается сравнительно стабильным – в начале торгов не исключена приостановка укрепления доллара и к российскому рублю.

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