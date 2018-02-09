Похоже, что спекулянты все-таки настроены на продолжение роста, но держатели реальных акций фиксируют прибыль, опасаясь еще более сильного падения. По итогам вчерашних торгов S&P500 потерял 3,5%, а DJ 3,9%.

Пока данное движение укладывается в рамки коррекции, фундаментальных поводов для масштабных распродаж нет. Эту версию подтверждает и динамика цены на золото. Обычно в периоды кризиса инвесторы уходят в защитные активы, в том числе в золото, но вчера золото преимущественно снижалось.

Фьючерс на индекс РТС в ходе вечерних торгов снизился на 1,9%. Меньше всего, на зловещие 0,666%, упал фьючерс на акции Сбербанка. При отскоке бумаги Сбера будут наиболее привлекательными.

Продолжила падение и нефть, причем как и американские индексы, без особых причин. Информация, что Штаты начали добывать свыше 10 млн баррелей нефти в день не должна была привести к такой серьезной просадке нефти, поскольку это предполагалась ведущими финансовыми институтами еще пару месяцев назад. В последние дни нефть следует общемировой нисходящей динамике. Сейчас «черное золото» прибавляет символические 0,2%, торгуясь около 64,35 доллара за баррель, и при улучшении ситуации на фондовых площадках вполне может пробить 65 долларов.

Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют порядка 0,4%. Естественно, что в минусе торгуется Азия, отыгрывая падение в Штатах: японский Nikkei теряет 3%, а Китай снижается аж на 5%.

При таком раскладе российский рынок акций откроется снижением на 1-1,5%, дальнейший отскок вероятен, но его реализация будет полностью зависеть от динамики мировых бирж и нефти.

Вероятность развития коррекции, судя по вчерашним торгам, еще высока, и говорить об ее окончании можно будет лишь когда рынки в течение 3-4 дней покажут пусть небольшой, но стабильный рост. Поэтому в среднесрочные портфели можно включать лишь дивидендные бумаги и Сбербанк, который будет падать медленнее рынка, а расти быстрее.

Сегодня Банк России примет решение по ставке. Скорее всего, она будет понижена на 0,25 п.п., но возможен сюрприз и в виде снижения на 0,5 п.п. Первый вариант уже заложен в котировки рубля. В принципе, вопрос о ставке сейчас уходит на второй план, на валютный рынок больше будет влиять общемировая ситуация и цены на нефть. За вчерашние сутки рубль потерял примерно 80 копеек, а всего с начала месяца – 2,2 руб. После такого обесценивания рубля логично ждать коррекции, тем более что платежный баланс страны пока выступает в пользу сильного рубля.