Повышенная волатильность в рубле будет наблюдаться после публикации решения ЦБ по ставке

Основным фактором давления на российский рынок стала нефть, которая к вечеру торговалась ниже $65 за баррель. Соответственно, акции нефтяных компаний были слабее рынка: «Роснефть» (-2,78%), «ЛУКОЙЛ» (-1,31%), «Сургутнефтегаз» (-1,85%). «Газпром» (-2,7%) провёл «Дни инвестора» в Нью-Йорке и Лондоне, но хороших новостей было мало. В 2018 году инвестиции составят 1,28 трлн рублей, в 2019 году они увеличатся до 1,4 трлн рублей и лишь с 2020 года упадут в район 1 трлн рублей. В ближайшие два года компания не планирует изменения в дивидендной политике, а также сможет рассмотреть возможный обратный выкуп бумаг лишь в 2020 году. Кроме того, «Турецкий поток» будет полностью профинансирован «Газпромом», а стоимость самого проекта уже возросла до $7 млрд. Таким образом, особых поводов рассчитывать на более позитивную динамику бумаги в ближайшее время будет сложно. В секторе металлургии свои проблемы, связанные с неуверенностью по поводу спроса в Китае, да и котировки в последнее время демонстрируют неуверенность. К примеру, медь подешевела до $6800 за тонну. Металлургам даже не помог слабый рубль: ГМК «Норникель» (-1,4%), «Северсталь» (-1,54%), НЛМК (-2,09%). Сильнее рынка оказались бумаги: «АЛРОСА» (+2,86%), «Башнефть» (+2,16%), «Магнит» (+2,12%), «Акрон» (+1,66%). Агентство S&P подтвердило рейтинги «Россети» (-1,7%) и «ФСК ЕЭС» (+0,09%) на уровне “BB+”, а также повысило рейтинг «МРСК Центра» (-1,1%) до “BB”.

Рубль находился под давлением почти весь день. Достаточно сказать, что нефть упала ниже $65 к вечеру. Более того, она дешевеет уже пятую сессию подряд. В Нью-Йорке был очередной день распродаж на фоне высокой доходности казначейских обязательств США. В России, напротив, ожидают, что ЦБ РФ вновь снизит ставку на пятничном заседании, что продолжит сокращать привлекательность рубля для операций Carry trade. 10-летние американские казначейские обязательства приносят более 2,8%, а российские аналогичные ОФЗ размещались в среду при средневзвешенной доходности в 7,13%. На рынке почти все убеждены в том, что ЦБ снизит ставку на 25 базисных пунктов, чуть меньшее число участников считает что показатель будет снижен на 50 базисных пунктов. В любом случае, это продолжит сокращать разрыв доходностей в долларе и рубле.

На американском рынке был очередной день эпического обвала. Сенатор Рэнд Пол выступил против бюджетного закона из-за существенного роста расходов. Теперь в пятницу администрация Белого дома вновь должна будет частично свернуть свою работу. Впрочем, голосование всё же состоится после полудня 9 февраля. В четверг день американских инвесторов начался со статистики, показавшей снижение числа первичных обращений за пособием по безработице до 221 тыс. на прошлой неделе. Естественно, что любые намёки на сильную экономику повышают ожидания ужесточения денежной политики. К тому же представители ФРС не считают, что текущее падение рынков окажет влияние на экономику США. Накануне об этом также говорил президент ФРБ Далласа Р. Каплан. Кстати, вспомним, что ещё неделю назад, когда председатель ФРС Джанет Йеллен уходила со своего поста, то она выразила обеспокоенность наличием «пузыря» на финансовом рынке. Возможно, что теперь этих беспокойств уже нет, так как Dow Jones и S&P 500 потеряли более 10% от своих максимумов. Глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари пытался успокоить рынок, заявив о том, что ФРС ещё находится далеко от следующего повышения ставки, поскольку недавний отчёт по рынку труда был далеко неоднозначным в оценке роста заработной платы. Однако рынок следовал своей логике распродаж. Итак, худшими бумагами в структуре Dow Jones стали: American Express (-5,63%), Intel (-5,4%), Caterpillar (-5,4%), Boeing (-5,3%), Home Depot (-5,3%). Бумаги Tesla (-8,63%) провалились на фоне очередного убыточного года. Twitter Inc. (+12,15%) впервые в своей истории отчитался о прибыльном квартале. И, наконец, доходность по 10-летним казначейским обязательствам находилась выше 2,8% в течение сессии. По итогам дня DJIA упал на 4,15% до 23860,46 п., а S&P 500 снизился на 3,75% до 2581,00 п.

Азиатские рынки продолжили распродажи. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США удерживалась в районе 2,83%. Дополнительным поводом пессимизма в Японии стало укрепление иены до 108,9 за доллар. Инфляция в Китае замедлилась до 1,5%, что совпало с ожиданиями. Цены производителей КНР выросли за год на 4,3% по сравнению с 4,9% в декабре. Народный Банк Китая сообщил о вливание в финансовую систему около 2 трлн юаней перед новогодними праздниками. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3088,45 п. (-5,32%), Nikkei 225 – 21253,69 п. (-2,91%), Hang Seng – 29300,34 п. (-3,78%).

Пессимизм в нефти сохранялся. Кроме турбулентности на финансовых рынках на «чёрное золото» оказало давление заявление Ирана о планах увеличить производство нефти на 700 тыс. бар. в ближайшие годы. Вспомним также о том, что в среду Минэнерго США сообщило о росте производства нефти в США до рекордных 10,25 млн бар. в сутки. Резервы SPDR Gold Trust сократились ещё на 0,6 тонны до 826,31 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $64,38 (-0,66%), WTI – $60,5 (-1,06%), золото – $1319,9 (+0,07%), медь – $6764,91 (-0,44%), никель – $13005 (-1,03%), палладий – $958,7 (-0,36%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 90,13 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,226 (+0,08%), GBP/USD – $1,394 (+0,21%), USD/JPY – 108,96 (+0,2%).

Старт торгов на российском рынке пройдёт в негативном ключе. Падение котировок нефти и промышленных металлов лишь добавляет поводы для снижения под уровень 2200 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль также может коснуться отметки 58,5 за доллар. Повышенная волатильность в рубле будет наблюдаться после публикации решения ЦБ РФ по ставке в 13:30 (мск).