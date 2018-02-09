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Падение индексов РФ на открытии может превысить 3%


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Американские фондовые рынки ночью обрушились, индекс Dow Jones обвалился на 1 032 пункта, закрывшись вблизи минимумов понедельника.

Азиатские рынки этим утром находятся в режиме свободного падения, в авангарде снижения выступает китайский фондовый рынок, который рухнул на 5.5%. Принимая во внимание эту динамику, мы ожидаем дальнейшее резкое снижение на открытии и полагаем, что падение может превысить 2.5-3%. 

Индекс РТС вчера упал на 2.5%, а рублевый ММВБ снизился на 1.2%, рубль подешевел на 30 копеек относительно доллара США, Brent упала на 1%. Оборот на Московской бирже оказался выше среднего значения, составив 40 млрд руб. «Голубые фишки» в нефтегазовом секторе торговались под давлением - Роснефть и Газпром потеряли по 2.7%, ЛУКОЙЛ снизился на 1.3%. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подешевели на 1.9%, а привилегированные - просели всего на 0.2%. Что касается других «голубых фишек», Сбербанк упал на 1.7%, Норникель - на 1.4% в Москве и на 2.4% в Лондоне. Сектор электроэнергетики демонстрировал разнонаправленную динамику - Русгидро и ФСК прибавили по 0.1%, Интер РАО и Россети упали на 1.1% и 1.7% соответственно. Среди немногих лидеров вчера оказалась АЛРОСА, которая подорожала на 2.9%, Магнит, который вырос на 2.1% после недавней распродажи, Ростелеком, который прибавил 1.5%, и Аэрофлот, который укрепился на 0.8%.

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