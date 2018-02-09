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Рынок акций РФ и рубль упадут вслед за продолжившимся обвалом рынка США


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль в пятницу в начале дня продолжат снижаться вслед за обвалом фондового рынка США. Индексы Мосбиржи и РТС могут уйти ниже 2200 и 1200 пунктов, соответственно.

 

Ожидается открытие рынка с существенным понижением до 1% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2205, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2200 и 2190, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2230 и 2240, оценивает положение Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет продолжившееся вечернее ухудшение внешнего фона. Позднее индекс Мосбиржи может проверить на прочность ближайшую значимую поддержку, расположенную в районе 2200", - добавил он.

Торги рублем в пятницу на Московской бирже откроются падением курса нацвалюты на внешнем негативе, считает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Ключевое событие сегодняшнего дня - заседание ЦБ РФ - в целом уже учтено в котировках рублевых пар, волатильность может возрасти, только если регулятор заметно изменит риторику своих комментариев. Американская валюта сегодня направится к 58,50-59,50 рубля Пара евро-рубль проведет сессию пятницы в пределах 71,50-72,50 рубля", - оценила ситуацию она.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов упали на 3,8-4,2% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра росли на 0,3-0,4%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2259 доллара против 1,2244 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ снизился в четверг под давлением внешнего негатива - падающей нефти и зарубежных рынков. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов сократился на 1,22%, до 2227,24 пункта, индекс РТС - на 2,56%, до 1210,69 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 0,81 рубля, до 58,42 рубля, евро - на 0,84 рубля, до 71,51 рубля.

 

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