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ОФЗ: высокая волатильность, но почти без изменений по итогам дня


Облигации / Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Вчера большинство облигаций развивающихся стран прибавили в доходности 3–5 бп. Между тем ОФЗ вновь закрылись практически без изменений.

Лишь несколько выпусков, в том числе ОФЗ-26219 (YTM 7,09%) и ОФЗ-26207 (YTM 7,07%), выросли в доходности на 3 бп. С утра на фоне снижения глобального аппетита к риску доходности ОФЗ росли, однако потом в игру включились локальные игроки, начав скупать подешевевшие бумаги. В результате коррекция не имела продолжения, и котировки ОФЗ вскоре развернулись в сторону роста. Вечером мы также отметили, что и нерезиденты выступали преимущественно в роли покупателей. В результате доходности некоторых выпусков, в частности ОФЗ с погашением в 2023 г., даже снизились. Котировки флоутеров и индексируемого на инфляцию ОФЗ-52001 практически не изменились на фоне небольшого объема торгов. В целом активность в сегменте ОФЗ была выше среднего исторического уровня – дневной оборот торгов составил 32,5 млрд руб. 

Сегодня состоится заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике

Продолжающееся замедление инфляции (до 2,2% г/г в январе) и рекордно низкие инфляционные ожидания (8,9% г/г на 12-месячном горизонте) дают серьезные основания ожидать снижения ставки. По итогам декабрьского заседания регулятор неожиданно понизил ставку на 50 бп. Теперь большинство аналитиков ожидает снижения на 25 бп, в то время как трейдеры оценивают вероятность снижения на 50 бп примерно в 40%. Мы полагаем, что сегодня ЦБ снизит ставку на 25 бп, хотя вероятность шага в 50 бп также довольно высока. 

Экономическая обстановка накануне заседания вызывает у нас стойкое чувство дежавю – примерно такая же картина складывалась перед заседанием Совета директоров ЦБ в декабре. Если не принимать во внимание динамику инфляции, нефть по-прежнему торгуется вблизи отметки 64 долл./барр. (значительно выше базового сценария ЦБ на уровне 55 долл./барр.). Однако мы полагаем, что в декабре ЦБ закладывал более благоприятные внешние условия. Хотя с точки зрения динамики сейчас ситуация отличается. В декабре цены на нефть росли, достигнув 68 долл./барр., а рубль укреплялся (курс USDRUB в середине декабря опустился почти на 1,5 рубля к уровню начала ноября), тогда как в январе цены на нефть опустились до 62 долл./барр., а курс USDRUB преодолел отметку 58 (+70 коп. с начала года).

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