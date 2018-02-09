Сегодня доходности ОФЗ вырастут на 3-5 б.п.

Однако коррекция оказалась очень незначительной, затронув лишь дальний участок кривой доходности, который поднялся вверх на 1-3 б.п. до 7,07-7,38%. Доходности среднесрочных и краткосрочных выпусков сложились в диапазоне 6,63-6,98%.

После вчерашнего закрытия рынка ОФЗ внешняя конъюнктура продолжила ухудшаться. Сегодня инвесторам предстоит отыграть подъем 5-летних российских CDS на 5 б.п. до 115 пунктов, сопровождающийся дальнейшим снижением нефтяных цен в район 64,5 долл. за барр. по Brent. Негатива добавляет и резкое падение рубля, который за последнюю неделю подешевел уже более чем на 3% по отношению к доллару США, достигнув уровня 58,4 руб. за долл. по итогам вечерней сессии.

На наш взгляд, последнее обстоятельство станет веским аргументом в пользу более осторожного подхода к смягчению ДКП на сегодняшнем заседания Банка России, и он ограничится снижением ключевой ставки на 25 б.п. до 7,5%. Это может немного разочаровать инвесторов, которые в отсутствие столь значительной волатильности на валютном рынке могли бы рассчитывать на шаг 50 б.п. с учетом рекордно низкой инфляции в 2,2% г/г по итогам января.

Таким образом, мы считаем, что доходности ОФЗ сегодня поднимутся на 3-5 б.п. еще до объявления итогов заседания ЦБ, а решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. будет воспринято рынком нейтрально. Если же регулятор все же сделает выбор в пользу шага 50 б.п., не сопроводив его ужесточением сигнала на будущее, то доходности среднесрочных и краткосрочных выпусков получат потенциал для снижения на 5-10 б.п. в ближайшие дни.