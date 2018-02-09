Росавиация запретила повышать цены на билеты во время ЧМ-2018: негативно для "Аэрофлота"

Росавиация запретила авиакомпаниям и аэропортам повышать тарифы на свои услуги во время ЧМ-2018. Регулятор намерен проводить мониторинг цен на авиабилеты и аэропортовых тарифов во время Чемпионата мира по футболу в РФ (ЧМ-2018). Матчи будут проводиться в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля.

Негативно для отношения инвесторов, неопределенное влияние. Хотя решение Росавиации не позволит Аэрофлоту и другим российским авиаперевозчикам капитализировать дополнительный спрос во время ЧМ-2018, сервисы бронирования авиабилетов отмечают, что с момента объявления расписания матчей билеты на рейсы перед этими датами активно раскупались. Таким образом, можно сделать вывод, что авиакомпании уже успели частично извлечь выгоду в светы повышенного спроса. Мы также считаем, что Аэрофлот способен компенсировать давление на доходность перевозок на других направлениях.