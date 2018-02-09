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Рубль остается под давлением, потенциал дальнейшего ослабления сохраняется


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Пара EURUSD продолжает торговаться в узком коридоре. Сохранение доходности американских казначейских облигаций на высоком уровне пока не приводит к дальнейшему укреплению доллара.

Возросшая волатильность на американском рынке акций пока имеет ограниченное влияние на валютный рынок. В некоторой степени этому способствуют и комментарии от представителей ФРС, которые называют текущий спад биржевых индексов «здоровой коррекцией», не оказывающей существенного влияния на американскую экономику. Рынок фактически оставил без внимания очередную, в этот раз продлившуюся всего несколько часов, приостановку работы правительства США, вследствие того, что Сенату не удалось вовремя договориться о поднятии потолка госдолга. Уже к утру пятницы законодатели утвердили поправки к бюджету, что позволяет федеральным ведомствам осуществлять работу как минимум до марта 2019 года. В ближайшие недели внимание валютного рынка будет сконцентрировано на данных по инфляции в США, где новые свидетельства развития восходящего тренда могут способствовать дальнейшему укреплению американской валюты. Краткосрочные ориентиры по EURUSD 1.22-1.24.

Рубль теряет позиции вместе с валютами развивающихся стран

Общее нервозное настроение, наблюдаемое сегодня на мировых рынках, не обошло стороной и российские индексы. Повышенная волатильность снижает аппетит инвесторов к активам развивающихся рынков. Кроме того, обвал нефтяных цен до уровня середины декабря прошлого года негативно сказывается на динамике курсу рубля. Рубль традиционно более болезненно реагирует на падение цены нефти, чем на её рост. Главным локальным событием остается сегодняшнее заседание Банка России, от которого ждут снижения ключевой ставки на 25 бп.

Однако вряд ли решение ЦБ окажет сильное влияния на пару рубля с долларом, так как косметическое снижение на 25 бп фактически заложено в ожидания рынка. Краткосрочными ориентирами для пары USDRUB выступят отметки 57,5-59. 

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