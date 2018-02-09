Если на рынке будет усиливаться нежелание рисковать, рубль может просесть до 59 за доллар

Совокупный оборот торгов на Московской бирже вчера был самым высоким за три месяца - $6,9 млрд.

Тем не менее после негативного открытия торгов в США рубль также начал снижаться и потерял в цене 1,4%, оказавшись практически без поддержки, т. к. после завершения рабочего дня в Москве ликвидность на рынке упала.

Рынок нефти также испытывал давление, торги завершились ниже отметки $64,5/барр., после того как Иран объявил, что планирует нарастить добычу. На этом фоне российская валюта существенно отставала от аналогов, которые отступили лишь на 0,5%.

Впрочем, сегодня утром рубль укрепился на 0,5%, т. к. экспортеры, по-видимому, продолжали активно продавать USD/RUB на привлекательных уровнях выше 58. Кроме того, в преддверии выходных на рынке возможна некоторая фиксация прибыли по коротким позициям в рублях.

Сегодня, в 13:30 по московскому времени, ЦБ РФ объявит решение по процентной ставке. Мы ожидаем, что она будет снижена на 25 б. п., тогда как некоторые участники рынка прогнозируют снижение на 50 б. п. На наш взгляд, это маловероятно с учетом недавнего роста на глобальном фондовом рынке и волатильности рубля.

Пара USD/RUB вполне может отступить ниже отметки 58 благодаря продажам со стороны экспортеров и фиксации прибыли, если только фондовый рынок США не упадет еще сильнее. При этом важное сопротивление расположено на уровне 58,2, и рост выше этой отметки может открыть возможность для движения к 59, если на рынке будет усиливаться нежелание рисковать, прогнозируют в Sberbank Investment Research.



