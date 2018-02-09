Восстановлению позиций мешает волатильность

Тем самым биржа подступила к территории коррекции, начинающейся при снижении на 10% от рекордных максимумов, достигнутых 26 января.

Курс доллара не сильно изменился по отношению к корзине валют за прошедшую сессию. По отношению к евро он вырос на 0,1%, до 1,2248.

Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA) в 4-м квартале получила чистую прибыль в размере $1,12 млрд ($1,78 на акцию) после $655 млн ($0,99 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $1,72 на акцию. Выручка за отчетный период выросла с $2,17 млрд до $2,91 млрд. При этом прогноз предполагал прибыль на уровне $1,16 на акцию при выручке в $2,68 млрд. За 1-й квартал компания рассчитывает получить в виде выручки $2,84–2,96 млрд при консенсусе $2,46 млрд. На постмаркете 8 февраля акции Nvidia прибавили в цене около 7,5%, закрепившись на уровне $233,9. Наш таргет по этой бумаге на уровне $250 пока не достигнут, однако мы считаем, что это произойдет до середины мая или даже раньше.

По итогам сессии 8 февраля фондовые индексы вновь обрушились на фоне увеличения волатильности до 33,46 пункта. Это свидетельствует о неуверенности инвесторов по поводу дальнейшего развития событий на бирже. Заслуживающих внимания статданных сегодня не будет, однако драйверов для роста или падения у индексов по-прежнему много из-за высокой волатильности. Считаем, что возобновлять покупки пока рано, поскольку нестабильность рынка может привести к потере 2–5% вложенных средств, а восстановление займет порядка четырех недель. Ожидаем, что S&P500 сегодня закроется на уровне 2560 пунктов, но в течение основной торговой сессии он будет перемещаться из «зеленой» в «красную зону».

Перед основной торговой сессией Cboe Global Markets (CBOE) опубликует отчетность за 4-й квартал 2017 года. Эта компания предлагает популярные на этой неделе секьюритизированные продукты с базовым активом в виде волатильности (Exchange Traded Products). Один из них — XIV потерял 95% свои стоимости, поэтому после 20 февраля состоится его делистинг, а оставшаяся стоимость будет возвращена инвесторам. Впрочем, результаты CBOE по выручке и прибыли будут сильными, так как в 4-м квартале волатильность благодаря принятию налоговой реформы была невысокой. И все же инвесторам важнее прогноз компании на 2018 год, так как доходность от вложений в этот инструмент может оказаться под угрозой не только из-за оттока клиентов, но и из-за стремления регулятора взять под контроль операции с этим довольно экзотическим рыночным продуктом.