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Вторая волна распродажи обрушилась на фондовые рынки


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 

Стратегия покупок на коррекциях вниз (или "ловля падающего ножа"), которая могла обусловить недавний отскок американских акций после первой волны распродажи, очевидно, не сработала (вчера индекс S&P обрушился еще на 3,75% до 2581 пунктов, это уже на 10% ниже максимумов и на 3,5% ниже уровней начала года), что, возможно, связано с опасениями дальнейшего повышения доходностей UST, которое повлечет за собой переоценку справедливой стоимости акций.

Кстати говоря, 10-летние UST вчера прибавили еще 5 б.п. до YTM 2,85%, что стало реакцией на слабый результат аукциона по 30-летним UST (большая часть бумаг ушла первичным дилерам, доля конечных покупателей снизилась). Таким образом, огромный объем рефинансирования долга США уже оказывает существенное влияние на ценообразование UST (но основной объем еще впереди).

Накрывшая рынки вчера волна распродаж могла быть связана с экстренной «эвакуацией» большого объема длинных позиций, удерживаемых с плечом, которые, по сути, являлись ставкой на сохранение низкой волатильности (долгие годы роста рынков с минимальной волатильностью заставили некоторых участников думать, что теперь так будет всегда).

Кроме того, обвинения в обвале рынков звучат и в адрес алгоритмических трейдеров, действия которых создают высокие корреляции между активами из различных классов. Коррекция нефти продолжилась (котировки Brent сползли на 0,8% до 64,3 долл./барр.), что ограничивает возможности GEM для противостояния коррекции глобальных рынков.

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