Решение ЦБ по ставке: готов ли регулятор к активным шагам?

Отметим, что, исходя из тональности декабрьского пресс-релиза, ЦБ вряд ли планировал возобновить снижение ставки так скоро. Тогда риторика была достаточно сдержанной («…Банк России допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 г.»).

Впрочем, с того момента произошли некоторые позитивные изменения. Во-первых, хотя в конце 2017 г. представители ЦБ отмечали, что инфляция практически достигла «дна» и не видели причины говорить о том, что будет происходить дальнейшее ее снижение, дезинфляция продолжилась. Во-вторых, отчет об инфляционных ожиданиях за январь, хотя и не показал их улучшения, все же был интерпретирован регулятором в позитивном ключе. Наконец, в-третьих, риски финансовой стабильности из-за возможного введения санкций на госдолг России практически свелись к нулю (похоже, что в США пока отказались от этой идеи). С учетом вышеперечисленных факторов для ЦБ появилась возможность продолжить снижение ставки.

Присутствует даже возможность для более активного снижения - на 50 б.п.: ранее Э. Набиуллина заявила о том, что такой вариант будет рассматриваться на сегодняшнем заседании. В пользу такого исхода, в первую очередь, говорит тот факт, что темпы дезинфляции не замедлились в январе, и, согласно обновленному прогнозу ЦБ, инфляция не достигнет 4% в этом году.

Не исключено, что в качестве аргумента для более активного снижения ставки регулятор может использовать благоприятную динамику цен на нефть в конце прошлого-начале этого года: ранее глава ЦБ заявила о том, что девальвационные риски, связанные с внешними факторами, ослабли. В этой связи она не исключила более быстрого, чем предполагалось раньше, перехода к нейтральной политике.

Хотя нашим базовым сценарием остается снижение ставки на 25 б.п., мы рассматриваем снижение на 50 б.п. как высоковероятный вариант решения, при том, что в пресс-релизе можно и не найти сильных аргументов в пользу него. Отметим, что такой сценарий будет рассматриваться нами как реакция на низкую инфляцию и сигнал к тому, что ЦБ готов будет продолжить смягчать политику без пауз на ближайших заседаниях.