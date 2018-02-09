Прогноз решения Банка России: осторожное смягчение

Текущее положение дел во многом напоминает ситуацию перед декабрьским заседанием, на котором неожиданно для рынка ключевая ставка была снижена на 50 бп. Как и тогда, преобладающая часть участников рынка сейчас ожидают снижения ставки на 25 бп, несмотря на замедление инфляции (до 2.2% г/г в январе), рекордно низкие инфляционные ожидания (8.9% г/г на 12-месячном горизонте) и сохранение нефтяных цен на уровне 64 долл./барр. (значительно выше 55 долл./барр., заложенных в базовый прогноз ЦБ). Расхождение между консенсус-прогнозом и фундаментальными индикаторами указывает на вероятность того, что и на этот раз решение регулятора может удивить рынок. Тем не менее ниже мы постарались обосновать, почему снижение на 25 бп все же более вероятно, отталкиваясь от изменения трендов на сырьевом и валютном рынках.

Аргументы в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики являются сильными:

- По данным Росстата, годовая инфляция в январе оказалась на 1.8 пп ниже целевого уровня Банка России (4%), что обусловлено слабым ростом цен на продовольственные товары и сравнительно небольшой индексацией транспортных тарифов

- Рассчитываемые Банком России показатель инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев и оценка наблюдаемой инфляции за 2017 г. находятся на исторических минимумах в 8.9% и 9.9% соответственно (с учетом оговорок, которые мы перечисляли в обзоре Внутри статистики: чего ожидать от инфляционных ожиданий?).

Однако ввиду изменения трендов масштаб смягчения, на наш взгляд, будет небольшим:

- В декабре цены на нефть неуклонно росли, достигнув пика в 68 долл./барр. Одновременно рубль с середины ноября до середины декабря укрепился к доллару почти на 1.5%.

- Однако в январе нефть подешевела до 62 долл./барр., а рубль немного сдал позиции, и в настоящий момент USDRUB находится вблизи 58.

В этих обстоятельствах более сдержанное смягчение денежно-кредитной политики, как нам представляется, в большей мере соответствует принципам принятия решений Банком России.

Наконец, тот факт, что предстоящее заседание относится к числу неопорных (по итогам которых не проводится пресс-конференция и не публикуется доклад о ДКП), также свидетельствует в пользу менее неожиданного и более стандартного решения.

Мы полагаем, что в течение 1п18 ключевая ставка продолжит последовательно снижаться, достигнув 6.75–7.00%. Однако во втором полугодии Банк России, скорее всего, возьмет паузу в процессе смягчения денежно-кредитной политики.