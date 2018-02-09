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Спрос на серебро резко вырос на фоне волнений на мировых фондовых рынках


Commodities / Рынки
Сергей Судилин
Сергей Судилин
управляющий аналитик ИК "Прайм Капитал"
 
В последние дни объем рыночных сделок по серебру вдвое выше, чем обычно. Это очень интересный сигнал для драгметалла: если тенденция закрепится до конца месяца, а цены пройдут выше $17,35, появится шанс на усиление растущего тренда.

К серебру в последние полтора года на рынке очень осторожное отношение. Объемы торгов значительно ниже, чем по золоту, равно как и отпускные цены, а котировки существенно скромнее. Серебро реже, чем золото, используется как актив «тихой гавани» и инструмент хеджирования рисков. Физический спрос на серебро расширяется, но слишком медленно, чтобы стать полноценным катализатором для драгметалла. Однако, по нашему мнению, в такие моменты неопределенности, который мы, например, видим сейчас инвесторам стоит присмотреться к данному активу.

Отсюда, по всей видимости, и столь высокая чувствительность к поведению доллара США. «Американец» дешевеет в паре с евро и равномерно отступает в парах с другими торгуемыми валютами. Пока это наблюдение остается в силе, серебро будет подниматься в цене. Однако стоит обратить внимание, что коррекция в драгметалле, наблюдаемая в настоящее время, окончится во втором квартале. 

Техническая картина в серебре сейчас четко «бычья». В первую очередь, поддержку  драгметаллу оказывает состояние мировой экономики, которую лихорадит от нескольких экономических рисков, и это будет поддерживать курс серебра в среднесрочной перспективе. Ожидаемый экономический спад в США в 2018 году должен поддержать цены на серебро в течение этого года, поэтому по прогнозам курс вырастет до 19,33 долларов к концу года. При этом, курс серебра столкнется с уровнем сопротивления - 17,40 долларов. Если этот уровень будет превзойден, то курс вырастет до 18,5 уже к концу второго квартала.

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