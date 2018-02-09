На рынках царит растерянность

Это чисто техническая картинка, которая, конечно же, способствовала принятию участниками рынка «правильных» инвестиционных решений. Но все же отнюдь не технический анализ стал причиной вчерашнего падения. Прежде всего уходу вниз котировок способствовала макроэкономическая статистика, которая, как это ни странно, продолжает оставаться блестящей. Количество первичных обращений за пособием по безработице и так находится на минимальных уровнях и, кажется, ниже уже и некуда. Но вчерашние данные показали, что нет предела совершенству, и с минимальных значений в 230 тысяч, которые были опубликованы на прошлой неделе, этот показатель опустился вчера еще ниже - до уровня 221 000 тысяча. Это свидетельствует о прекрасной ситуации на рынке труда, что является еще одним доводом к более ускоренному процессу повышения процентной ставки.

А это участники рынка сейчас воспринимают как явный негатив. Вот по факту и получили хороший повод для дальнейшего снижения. А плюс еще и Конгресс США добавил свой «вихрь» в общий поток турбулентности, не одобрив вчера проект закона по бюджету. Таким образом, с полуночи сегодняшнего дня из-за отсутствия финансирования фактически заморожена работа всех правительственных органов. Кошмар-кошмар… А еще если в дополнение посмотреть на нефть, которая после среды продолжила свой скоростной спуск, то станет понятно, что падение индексов на 4% (плюс - минус), это мы еще хорошо отделались. Ведь могло быть и хуже!

Основной удар продавцов, как и при распродаже в понедельник, пришелся на акции компаний технологического и промышленного секторов, которые только в среднем потеряли по 3,9% от своей капитализации. На фоне общей распродажи в этих секторах хочется особо отметить акции Apple (AAPL, -2,75%), которые конечно тоже потеряли достаточно много, но все же их менее 3-процентное падение смотрится просто-таки героическим подвигом на фоне более чем 5-процентного падения всех остальных акций FAANG. Даже акции NVidia (NVDA, -4,93%) не смогли устоять под напором медведей, несмотря на то что по окончании торгов должна была выйти квартальная отчетность этой компании, по которой ожидания аналитиков были просто великолепными (и кстати, они полностью оправдались!).

Про лузеров вчерашнего дня говорить нечего - лузерами были практически все. А вот настоящим героем вчерашнего дня стала компания Twitter (TWTR, +12,15%). Ее акции после выхода отчетности еще до начала торгов улетели в космос более чем на 22%. Однако на общем фоне распродаж удержаться на этих высотах все же не смогли и день завершили ростом «всего лишь» на 12%.

Ожидания рынка 9 февраля

На рынках царит растерянность. Постоянно появляются статьи с прямо противоположными месседжами - ПОКУПАТЬ, потому что ниже не будет, и ПРОДАВАТЬ, так как худшее у нас еще впереди. Но будем исходить из того что есть на данный момент. Все индексы снизились на психологически очень важную величину - на 10%. 10% - это просто коррекция. Маленькая, незначительная и пока еще ничего не значащая. Короче, пока это просто выпуск пара. На этих уровнях опять же чисто технически мы должны сделать какую-то паузу и передышку. Участники рынка явно дезориентированы сейчас и не вполне понимают, что происходит и почему мы с такой невероятной скоростью потеряли эти самые 10%. И действительно - а что собственно такого произошло, чтобы вообще начать продавать акции? Ведь все же хорошо!

Подтверждением тому является вышедшая сегодня ночью отчетность одного из лидеров прошлого года - компании NVidia (NVDA). Ее акции вчера конечно под шумок также завалили почти на 5%, однако после выхода отчетности по окончании торгов они тут же вернулись на покинутые позиции, а сегодня в первой половине дня торгуются уже почти на 10% выше вчерашнего закрытия. Это конечно же должно поддержать рынки. Да и вообще, несмотря на то, что все рынки - и азиатские, и европейские - все поголовно окрашены в красный цвет, у американского рынка есть лучик надежды. По крайней мере на отскок…

Коррекция к падению должна быть уже хотя бы потому, что нынешнее падение носит чрезвычайно эмоциональную окраску с резкими противоречивыми мало обоснованными движениями. И поэтому после резкого падения вполне логично увидеть «обратку» - такое резкое движение вверх. Правда, рассчитывать на слишком уже большие проценты роста не приходится. Но свой «1 процентик» роста индексы вполне могут сделать. В противном случае, если и сегодня мы увидим продолжение «selloff’a», то это уже будет похоже на приговор. Значит, нам суждено будет увидеть цены на гораздо более низких уровнях. Поэтому ни в коем случае не спешите покупать - вы это еще успеете сделать.