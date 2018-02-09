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Мнения аналитиков

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ЦБ вынужден смягчать монетарную политику быстрее, чем ожидалось


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
Решение ЦБ понизить ставку на 25 б.п. совпало с ожиданиями рынка.

Сегодняшнее решение ЦБ понизить ставку на 25 б.п. с 7,75% до 7,50% совпало с ожиданиями рынка и нашим прогнозом – 32 из 36 опрошенных агентством Bloomberg аналитиков ожидали этого. Таким образом, это означает, что ЦБ смог восстановить коммуникацию с рынком, которая, как мы считаем, была утеряна в последние месяцы.

ЦБ анонсировал переход к нейтральной монетарной политике уже в 2018 г

В первом параграфе пресс-релиза ЦБ речь идет о том, что регулятор допускает возможность завершить переход к нейтральной монетарной политике уже в 2018 году. Это заявление означет существенное смягчение риторики ЦБ: на протяжении прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на то, что регулятор не готов перейти к нейтральной монетарной политике вплоть до 2019 г. В то же время текущий пресс-релиз перекликается с ее предыдущим заявлением от 1 февраля о том, что ставка может достичь уровня равновесной ранее, чем ожидалось. Кроме того, хотя в 2017 г. представители ЦБ в качестве нейтрального уровня номинальной ставки называли диапазон 6,5-7,0%, с конца прошлого года в некоторых выступлениях представителей ЦБ этот диапазон расширился до 6,0-7,0%. Это ставит под сомнение наше мнение о том, что дном этого цикла понижения ставки будет уровень 7,5% и указывает на больший потенциал понижения.

Формулировка пресс-релиза ЦБ говорит в пользу небольшого шага понижения

В то же время, хотя ЦБ сейчас нацелен на более быстрое понижение ставки, скорее всего, подход регулятора останется осторожным. Стилистика пресс-релиза указывает на предпочтение ЦБ к небольшому шагу снижения (25 б.п.). Во-первых, ЦБ склонен связывать замедление инфляции с прошлогодними факторами, тогда как риски среднесрочной инфляции, по мнению регулятора, неизменны. Во-вторых, хотя в декабре ЦБ повысил прогноз экономического роста на 2018 г. с 1,0-1,5% до 1,5-2,0% г/г, в сегодняшнем пресс-релизе он ссылается на неопределенность причин слабости экономических индикаторов за 4К17. В-третьих, в сегодняшнем пресс-релизе указывается на усиление неопределенности на глобальных рынках. В целом складывается впечатление, что ЦБ обеспокоен неоднозначностью экономических трендов, что, как мы считаем, вынудит регулятора сохранять осторожный подход. Эта осторожность, между прочим, отражена в том, что сегодняшнее понижение ставки всего на 25 б.п. сочетается с ожиданиями ЦБ о том, что инфляция в 2018 г. сохранится на уровне ниже 4%.

Мы ожидаем, что на заседании 23 марта ставка не изменится

Хотя предпочтение ЦБ в пользу жесткой монетарной политики оказалось под давлением из-за сочетания низкой инфляции и слабого экономического роста, едва ли регулятор, на наш взгляд, изменит свой осторожный подход. Возможная нестабильность на глобальных рынках и возможные инфляционные последствия быстрого восстановления розничного кредитования – таковы факторы риска, которые позволят ЦБ избежать быстрого смягчения политики. Кроме того, экономический прогноз на 1П18, когда ряд государственных инфраструктурных проектов завершается и продолжит восстанавливаться потребление, лучше в сравнении с 2П18, когда может дать знать о себе неопределенность на глобальных рынках и риски повышения налоговой нагрузки в России. Таким образом, мы считаем, что ЦБ предпочтет снижать ставку скорее в 2П18, а не в ближайшие месяцы. Наш базовый сценарий предполагает неизменную ставку на заседании 23 марта.

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