Панические распродажи рисковых активов на следующей неделе прекратятся

Кроме того, существенная часть данной коррекции – результат панических распродаж на рынке акций и облигаций в США, который спровоцировал закрытие позиций американский инвесторов и на других площадках.

На следующей неделе мы ожидаем, что мировые рынки, и в первую очередь США, стабилизируются, панические распродажи рисковых активов прекратятся. Существенных событий не запланировано, даже в случае продолжения коррекции нефти данный процесс видится умеренным, ожидаем закрепления рубля в коридоре 57,30 – 58,90.

Последние недели февраля для рубля могут оказаться более благоприятными за счет налогового периода и возможного повышения рейтинга РФ.