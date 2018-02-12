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"Медведи" на рынке нефти захватили власть


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Цены на нефть провалились к минимумам начала декабря на статистике по численности буровых установок в США.

Инвесторы слишком долго игнорировали этот фундаментальный драйвер, который смотрится однозначно «медвежьим» для сырьевого рынка, и не смогли удержаться от летящего в их сторону удара по котировкам. Локальный пятничный минимум для барреля Brent составляет $61,77, сегодня утром «бочка» североморской смеси стоит $63,32 и предпринимает попытки восстановления. 

Данные Baker Hughes показали, что число буровых установок в США за неделю к 9 февраля выросло на 29 единиц и составило 975 шт. В общей сложности, в сравнении со статистикой за аналогичный период годом ранее показатель укрепился уже на 234 шт. Статистика по Канаде продемонстрировала заметное снижение, на 17 единиц, но здесь тенденции до сих пор очень неустойчивые. 

Уверенный тренд увеличения численности буровых вышек вместе с последними данными по резкому росту суточной добычи Штатами черного золота прямо указывает, что США только набирают силу в производстве нефти и в ближайшее время снижать оборотов не планируют. Это тоже ярко выраженный минорный сигнал для сырьевого рынка, причем долгосрочный. 

Отчет стал еще одним поводом продавить цену за баррель ниже, так рынок успешно прошел область поддержек около $63,50-64 и легко отступил дальше «на юг». Теперь техническая картина допускает сценарий с коррекцией в сторону $64 за баррель, а чуть позже отдохнувшие «медведи» попробуют еще раз штурмовать рубеж $61 за баррель. Долгосрочный восходящий тренд в нефти сломан, впереди формирование новой устойчивой тенденции.

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