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В начале торгов возможна коррекция вниз с возвратом к отметке 58,0 по паре доллар-рубль


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В пятницу наблюдалось углубление коррекции вниз по индексу РТС, индекс закрылся ниже психологически важного уровня 1200 пунктов.

Продолжение продаж на мировых рынках акций, сохранение повышенной волатильности по западным фондовым индексам  и снижение цен на сырьевых рынках оказали негативное влияние на динамику котировок российских высоколиквидных бумаг. В рублевом выражении больше всего подешевели акции ММК (MAGN, -4.2%), НЛМК (NLMK, -3.5%), Татнефти (TATN, -3.4%). Тем временем в плюсе закрылась АФК Система (AFKS, +2.2%), сообщившая о сохранении планов по выплате дивидендов. Подорожали и акции Аэрофлота (AFLT, +1.3%), дивидендная доходность по которым также может оказаться сравнительно высокой, если четвертый квартал прошедшего года окажется прибыльным для компании по международным стандартам отчетности (ранее Аэрофлот сообщил о квартальной чистой прибыли по РСБУ).  

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подорожали на 12.1%, ТНС-энерго Ярославль (YRSB) – на 10.6%, Отисифарм (OTCP) – на 8.2%.

Фондовые индексы США повысились в среднем на 1.4%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов вероятен «отскок» по российским фондовым индексам вслед за мировыми индексами и ценами на нефть. Принятие положительного решения по проекту федерального бюджета США, позволяющего возобновить финансирование работы правительства, стало поводом к закрытию спекулятивных коротких позиций на американском фондовом рынке, а вслед за ним – и на мировых рынках акций в целом. Вместе с тем, индикаторы волатильности остаются заметно выше долгосрочных средних значений, что подразумевает неустойчивость любого повышения.

На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз с возвратом к отметке 58.0 по паре доллар-рубль на фоне некоторого восстановления «спроса на риск» на мировых рынках.

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