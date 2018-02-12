Индекс Мосбиржи на открытии торгов прибавит 0,2-0,4%

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2190, 2180 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2220, 2230 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение в район 2210-2220 п.

Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1,35%) и РТС (-2,06%) вновь завершили торги с сильным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их нисходящее движение было в полной мере обусловлено утренним ухудшением внешнего фона. Динамику рынка акций в США в четверг и движение азиатских фондовых индексов в пятницу без всякого преувеличения можно было охарактеризовать как обвал. Кроме того, фьючерсы на нефть сорта Brent еще вечером в четверг закрепились ниже значимого ценового уровня $65, что является признаком завершения полугодового восходящего тренда в этих контрактах.

На этом фоне значимость внутренних новостей и корпоративных событий для отечественного фондового рынка отошла далеко на второй план. Так, вполне ожидаемое решение ЦБ РФ о понижении ключевой ставки до уровня 7,5% годовых не нашло заметного отражения в динамике российских акций. Между тем, основные фондовые индексы США под конец пятничных торгов за океаном сумели существенно повыситься. Более того, фьючерсы на них и контракты на нефть обоих ключевых сортов демонстрируют заметное повышение утром в понедельник. Это создает условия для позитивного старта торгов в России и для попыток дальнейшего коррекционного роста индексов МосБиржи и РТС. Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 8,7 п., или 0,7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидерами однодневного падения стали бумаги МосБиржа (MOEX RM, -2,04%), Татнефть-ао (TATN RM, -3,38%), НЛМК (NLMK RM, -3,53%), ММК (MAGN RM, -4,18%), Yandex clA (YNDX RM, -3,36%). Таким образом, мы наблюдали опережающие распродажи, не обусловленные единой торговой идеей в акциях различных секторов.

Заметным событием во втором эшелоне стала довольно резкая просадка акций ТМК (TRMK RM, -3,29%). Усиленные распродажи в этих бумагах были связаны с известием о переносе первичного размещения акций дочерней североамериканской компании эмитента Ipsco Tubulars Inc. Оно оказалось сдвинуто на неопределенный срок в связи с неблагоприятными рыночными условиями. Вполне разумное и объяснимое решение, тем не менее, не порадовало акционеров трубной компании.

Акции ИнтерРао (IRAO RM, -1,71%) в своем падении лишь несущественно опередили индекс МосБиржи. Между тем, согласно свежим данным, чистая прибыль эмитента по РСБУ за 2017 год сократилась более чем в 6 раз, до уровня 15,7 млрд руб. Столь масштабное ухудшение основного финансового показателя оказалось связано с отражением в отчетности за 2016 год единовременного дохода от продажи 40.007% акций ПАО «Иркутскэнерго». Более тревожным фактом является увеличение чистого долга компании ИнтерРао по итогам минувшего года на 20,4%, до уровня 50,1 млрд руб.

Заметно сильнее рынка в минувшую пятницу выглядели так называемые «падшие ангелы» - акции Аэрофлот (AFLT RM, +1,31%) и АФК Система (AFKS RM, +2,17%). Указанные бумаги в настоящее время торгуются далеко от своих долгосрочных и среднесрочных максимумов. Поэтому они смогли избежать распродаж вместе с падающим рынком.

Явным позитивом для акций АФК Система стало заявление ее основного акционера Владимира Евтушенкова о том, что эмитент не откажется от выплаты годовых дивидендов, несмотря на необходимость перечисления крупной суммы по мировому соглашению с «Роснефтью». В соответствии с указанным соглашением АФК Система выплатит нефтяной компании «Башнефть» 100 млрд руб. в срок до конца первого квартала 2018 года. Указанная сумма сопоставима с двухлетней чистой прибылью «Башнефти» по МСФО. В связи с этим существует вероятность выплаты щедрых промежуточных дивидендов по ее акциям.

Бумаги Башнефть-ао (BANE RM, +0,35%), Башнефть-ап (BANEP RM, +4,33%) также отыграли указанную новость неравномерным внутридневным приростом.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США существенно повысились в пределах 0,6%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,8%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,8%. Рынок акций Японии сегодня закрыт. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,6%.

С учетом сильного пятничного закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для коррекционного повышения индексов МосБиржи и РТС в первой половине дня.