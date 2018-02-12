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Индекс Мосбиржи уже в первые минуты может подняться в район 2220 пунктов


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам в наших акциях послужит ситуация на внешних фондовых площадках.

Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 1,4% и 1,5% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжили восстановление и к 9.00 мск. прибавляют более 0,7%. На торгах в Азии, в связи с отсутствием торгов в Японии, где сегодня празднуют День основания государства, основным ориентиром для наших игроков станет динамика китайского рынка, где Shanghai Composite подтягивается на 0,8%. Отметим, что в пятницу после нашего закрытия на рынке энергоносителей продолжилось снижение. На фоне данных по буровой активности в США, показавших рост числа работающих нефтяных буровых установок на 26 штук, нефть марки Brent отступала до 62 долларов. Однако сегодня с утра наблюдается восстановление, что позволило рынку отыграть большую часть потерь и вернуться в район 63,4 доллара за баррель. 

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем роста российского фондового рынка на открытии торгов. Кроме внешнего фона способствовать этому будет фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям. В результате, индекс МосБиржи уже в первые минуты может подняться в район 2220 пунктов, после чего преобладание покупок сохранится. Так, этому может поспособствовать открытие Европы, где основные индексы сегодня также могут начать волну восстановления.

Однако с середины торгов нельзя исключать попыток возобновления снижения на нашем рынке. Основным негативным фактором может стать динамика рынка энергоносителей. Игроки учитывают рост буровой активности, которая может способствовать увеличению объемов добычи в Штатах, что является негативным фактором. Плюс к этому, инвесторы ожидают продолжения роста запасов углеводородов за океаном. В результате нельзя исключать отступления нефти марки Brent ниже 63 долларов, что поддержит российских «медведей» и может привести к компенсации части утреннего роста.

Во второй половине дня внимание инвесторов переключится на ситуацию в США, где в отсутствие важной макроэкономической статистики, возможно продолжение восстановления. Это позволит российским «быкам» в последние часы торгов вернуть себе инициативу, а нашим индексам закончить сессию вблизи максимумов дня. 

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Кроме восстановления рынка энергоносителей, поддержку российской валюте окажет приближение налогового периода, что поспособствует повышенному предложению валюты на рынке. Отметим, что решение ЦБ снизить ставку лишь на 0,25% до 7,5% оказалось более жестким, чем можно было предположить исходя из инфляции. Однако это можно объяснить ростом волатильности, как на внешних рынках, так и в России, а также ослаблением рубля. В отсутствие этих факторов регулятор мог пойти на снижение ставки на 0,5%. Подобная позиция регулятора, учитывающая внешние и внутренние условия, также может оказать поддержку рублю, как стабилизирующий фактор.

В сложившихся обстоятельствах уже в первой половине дня пара USD/RUB может отступить в район 58 рублей, с последующими попытками возобновления роста, на фоне ухудшения ситуации на рынке энергоносителей. При этом американская валюта закрепилась в широком коридоре, ограниченном уровнями 57 и 59 рублей. На наш взгляд, пробой одной из этих границ может стать сигналом к дальнейшему среднесрочному движению.

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