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Растущая нефть зовет к отскоку рынка акций


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Очень интересно и волатильно проходили торги на американском рынке в пятницу. Открывшись с процентным гэпом вверх на фоне роста фьючерсов на фондовые индексы, американские бумаги быстро перешли в фазу снижения.

В 21.00 мск. индекс S&P терял более 2,5% от уровня открытия пятницы. Однако дальнейший разворот вывел бумаги в плюс, и по итогам торгов Индекс S&P все-таки прибавил 1,5%. При этом рынки закрылись практически на дневных максимумах, что дает хорошие основания ожидать продолжения отскока.

Сейчас растет на полпроцента Китай, фьючерсы на американские индексы торгуются около пятничного закрытия, но нефть прибавляет около 0,7%. 

Такой утренний расклад позволяет предположить, что российский рынок акций откроется в районе полупроцентного плюса, а дальнейшую динамику определят цены на нефть и динамика американских фьючерсов. 

Для покупок на отскоке рекомендуем обратить внимание на Сбербанк и «Газпром», фьючерсы на акции которых выросли в вечернюю сессию пятницы на 0,32 и 0,42 %, соответственно.

Большим ударом по рынке нефти стало сообщение консалтинговой компании Baker Hughes и GE Company о том, что на прошлой неделе количество нефтяных буровых установок в США выросло сразу на 26 штук или на 3,4% до 791 единиц. Такого мощного недельного роста за последние полтора года мы еще не припомним. В результате, вечером в пятницу нефть прокалывала отметку 62 доллара за баррель. И лишь рост американских индексов простимулировал покупки и «черного золота». Вообще-то с конца января, цены на нефть практически безоткатно снизились примерно на 12%, пора бы им отскочить вверх, хотя бы в район 65 доллара за баррель.

Практически без изменений закрылся в пятницу фьючерс доллар-рубль. Решение ЦБ по снижению ставки на 0,25 п.п. уже было заложено в котировки, но многие участники торгов опасались снижения на 0,5п.п. Комментарии регулятора, что в ближайшие годы инфляция, скорее всего, будет выше 4-х процентов, нежели ниже этого таргета, наводит на мысль, что ЦБ повременит одно-два заседания со снижением ставки.

Не очень сильная реакция на стремительно дешевевшую нефть говорит о том, что рубль также намерен скорректироваться в сторону укрепления после падения на 3% на прошлой неделе. Если ситуация не внешних площадках не ухудшиться, то фьючерс Si будет двигаться сегодня в диапазон 58,2-58 руб за доллар.

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