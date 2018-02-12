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Рынок акций РФ и рубль начнут неделю ростом на внешнем позитиве


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль в понедельник в начале дня вырастут. Подорожавшая нефть поддержит стоимость российских активов.

 

Ожидается открытие рынка с повышением порядка 0,2-0,4% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2205, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2190 и 2180, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2220 и 2230, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее индекс Мосбиржи может продолжить коррекционное повышение в район 2210-2220", - добавил он.

Основным ориентиром для рубля сейчас является нефть, которая отскакивает вверх после шести дней снижения, а значит и у рубля есть возможность отыграть часть утраченных позиций, считает Роман Ткачук из компании "Альпари".

"Сегодня курс пары доллар/рубль может уйти ниже 58, а курс пары евро/рубль - в район 71", - оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 1,4-1,5% в рамках возросшей волатильности.

Азиатские биржи с утра в основном росли вслед за США - на 0,5-1,2%, шанхайский SSE Composite - на 1,2%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра росли на 0,5-0,8%. Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 63 долларов за баррель по марке Brent.

Курс евро рос до 1,2280 доллара против 1,2235 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,35% - до 2197,12 пункта, индекс РТС - на 2,06%, до 1185,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы уменьшился на 2 копейки - до 58,4 рубля, евро - на 5 копеек, до 71,46 рубля.

 

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