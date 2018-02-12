Позитивные настроения на валютном рынке на фоне решения ЦБ были непродолжительными

Ценовая волатильность также осталась высокой. На открытии торгов за счет локального спроса рубль укрепился к доллару до 58,2, после чего продолжил расти, к середине дня достигнув 58,0. В какой-то момент и этот уровень оказался пробит на новостях о решении Банка России.

На состоявшемся в пятницу заседании совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 25 бп, до 7,5%. Отметим два момента в опубликованном пресс-релизе. Во-первых, согласно прогнозу регулятора, в 2018 г. годовая инфляция останется ниже целевых 4%, а в 2019 г. будет находиться вблизи этого уровня. Во-вторых, переход к нейтральной денежно-кредитной политике планируется завершить в 2018 г. – то есть раньше, чем предполагалось ранее. На наш взгляд, формулировки, использованные в пресс-релизе, говорят о том, что снижение ставки на мартовском заседании ЦБ можно считать практически гарантированным. С учетом нашего прогноза инфляции, мы полагаем, что к середине года ключевая ставка может быть снижена еще на 50 бп, до 7,0%.

Однако позитивные настроения на валютном рынке на фоне решения Банка России были непродолжительными. Резкая коррекция нефтяных котировок оказала давление на сырьевые валюты – в том числе колумбийское песо ослабло на 1,8%, а норвежская крона потеряла 0,5%. Очередное снижение цены Brent (на 3,1%, до 62,79 долл./барр.) стало, в том числе, реакцией на статистику нефтяного сектора США, где за неделю число буровых установок увеличилось на 26 единиц. На этом фоне во второй половине дня рубль частично растерял достигнутый рост, но, тем не менее, закрылся в положительной зоне на отметке 58,37 (+0,1%). Валюты других развивающихся стран торговались разнонаправленно: лучший результат показали южноафриканский ранд и мексиканское песо, укрепившиеся на 1,5% и 1,0% соответственно, в то время как бразильский реал ослаб на 0,5%.