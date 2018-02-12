В то же самое время ЦБ изменил прогноз: регулятор продолжит снижать ставки и допустил переход от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике уже в 2018. В предыдущем пресс-релизе ЦБ говорил о «постепенном переходе к нейтральной политике».

Говоря о текущих уровнях инфляции (2.2% в январе), регулятор указывает на ослабление краткосрочных проинфляционных рисков и возросшем влиянии на замедление ИПЦ факторов постоянного действия - последнее объясняется ростом инвестиций в сельское хозяйство, что должно создать предпосылки для устойчивого увеличения его производственного потенциала в среднесрочной перспективе. Временные дезинфляционные драйверы (высокий урожай в 2017 и сильный рубль) должны прекратить свое действие в 1П18.

ЦБ предполагает, что замедление инфляции может продолжиться в 1П18, годовая инфляция может оказаться ниже целевого показателя в 4% и близкой к целевому показателю в 2019.

«Нейтральная политика» в определении ЦБ (т.е. ситуация, когда целевой показатель по инфляции достигнут и закреплен) предполагает широкий диапазон реальной ставки - 2-3%, что соответствует номинальной ставке 6-7%. Это оставляет большое пространство для снижения ставки в 2018 и, в то же самое время, достаточно гибкости для ЦБ, если регулятор решит придержать ставку на каком-то этапе. Мягкий тон пресс-релиза предполагает, что регулятор продолжит снижение ставки, по крайней мере, на двух следующих заседаниях в 1П18, поскольку инфляция продолжает падать. Мы ожидаем, что ключевая ставка составит 7% в конце 1П18 и меняем наш годовой прогноз до 6.5-6.75%. Мягкий прогноз ЦБ должен поддержать ОФЗ в обстановке повышенной волатильности на мировых рынках долга.