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Очередное снижение ставки ЦБ ожидается во втором полугодии


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
В минувшую пятницу на заседании совета директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 25 б. п. – с 7,75% до 7,50%, что соответствует как нашему прогнозу, так и ожиданиям рынка – 32 из 36 опрошенных агентством Bloomberg аналитиков прогнозировали такое понижение.

Главное изменение в риторике ЦБ связано с тем, что регулятор больше не исключает возможности завершить переход к нейтральной монетарной политике уже в 2018 г., что предусматривает достижение уровня номинальных ставок в диапазоне 6,0-7,0%, по недавним оценкам ЦБ.

Таким образом, это ставит под сомнение наше мнение о том, что дном этого цикла понижения ставки будет уровень 7,5% и указывает на больший потенциал понижения.

Учитывая неопределенность касательно причин, которые стоят за замедлением инфляции и неопределенность на глобальных рынках, мы считаем, что ЦБ сохранит осторожный подход и предпочтет медленное понижение ставки с шагами по 25 б. п.

Мы ожидаем, что следующее понижение ставки произойдет скорее не в 1П18, а в 2П18; таким образом, в соответствии с нашим базовым сценарием, ЦБ сохранит ставку без изменений на следующем заседании 23 марта. Сейчас, исходя из изменения риторики ЦБ, мы ожидаем понижения ставки до 7,0% к концу этого года.

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