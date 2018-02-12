ОФЗ продолжат пользоваться повышенным спросом, что будет оказывать поддержку рублю

В рамках текущей недели ключевым событием для рынка станет публикация в среду данных по инфляции в США. Сильные данные по рынку труда и слабость доллара в последние месяцы вполне могут привести к постепенному ускорению инфляции. При реализации данного сценария рынки могут начать еще более агрессивно оценивать вероятность более жесткой политики ФРС США в текущем году. Как следствие, мы можем наблюдать продолжение укрепления доллара в направлении отметки 1.21, рост доходностей американских казначейских бумаг и сохранение волатильности на рынке акций. До публикации данных по инфляции пара EURUSD, вероятно, сохранится в узком диапазоне. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD 1.22-1.23.

Заметное ухудшение настроений на глобальном рынке в отношении рисковых активов, наблюдаемое всю прошлую неделю, наряду с негативной динамикой нефтяных цен, сохраняет для рубля вызовы и на текущую «пятидневку». Однако внутренние факторы поддержки позволят национальной валюте в меньшей степени реагировать на негативный внешний фон. Cигналы, которые Банк России транслировал рынку о возможном более скором завершении перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, формируют весьма благоприятную почву для долгового рынка.

Мы полагаем, что в отсутствие ощутимого внешнего негатива ОФЗ продолжат пользоваться повышенным спросом, что в т.ч. будет оказывать поддержку рублю. К числу дополнительных факторов поддержки национальной валюты также можно отнести стартующий период налоговых выплат февраля (чт.). Учитывая текущие привлекательные уровни по валюте, экспортеры, могут проявить несколько большую активность уже в начале налогового периода. Краткосрочные ориентиры по USDRUB 57.5-58.5.