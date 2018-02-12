Экспортеры продавали большие объемы валюты, но этого было недостаточно, чтобы противодействовать общему укреплению доллара и падению цен на нефть (на 3%). По итогам дня рубль остался без изменений, а сегодня утром укрепился на 0,7%, оттеснив доллар ниже отметки 58 руб. Рискофобия на глобальных рынках ослабевает.

Приближается период крупных налоговых платежей. В марте предстоит выплата налога на прибыль по итогам 2017 года. Это создает предпосылки для укрепления рубля до 55 за доллар к концу 1К18.

В пятницу ЦБ РФ, как мы и ожидали, снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 7,50%. Пресс-релиз по итогам заседания отличался весьма мягкой риторикой. Так, ЦБ впервые отметил, что "инфляция остается на устойчиво низком уровне", а не "вблизи целевого уровня". Кроме того, он заявил, что "допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году". Таким образом, мы ожидаем, что в этом году ставка будет снижена еще на 100 б. п. - по 25 б. п. за квартал.

Согласно предварительным данным российского платежного баланса, положительное сальдо счета текущих операций в январе достигло $12,8 млрд. - самого высокого уровня за шесть лет. Объем валютной ликвидности мог увеличиться до $7 млрд. Такие хорошие темпы роста, вероятно, сохранятся в феврале-марте, поскольку цены на нефть по-прежнему держатся на высоких уровнях. Мы ожидаем, что ситуация с валютной ликвидностью вскоре должна нормализоваться.

Курс пары USD/RUB должен установиться ниже 58, считают стратеги Sberbank Investment Research.