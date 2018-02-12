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Прогноз итогов пересмотра индексов MSCI: ни исключений, ни новичков не ожидается


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Сегодня вечером, после закрытия торгов, индексный провайдер MSCI должен обнародовать итоги ежеквартальной ревизии своих индексов.

Любые возможные изменения вступят в силу лишь с 1 марта. Мы не ожидаем ни включения новых эмитентов в расчетную базу MSCI Russia Standard, ни исключения из нее каких-либо компаний.

Мы бы предположили, что по итогам февральского пересмотра индексный провайдер может исключить из расчетной базы российские компании, у которых рыночная капитализация с поправкой на free float составляет приблизительно менее $760 млн. Однако, поскольку сейчас у РусГидро, которая занимает в базе индекса последнее место среди российских компаний по этому показателю, рыночная капитализация с поправкой на долю акций в свободном обращении составляет $1,3 млрд., риски исключения какого-либо из российских эмитентов из индексной базы на данный момент незначительны. Прочие показатели ликвидности и капитализации российских ценных бумаг также свидетельствуют о том, что риски их исключения минимальны. 

Еще один важный момент - объявит ли MSCI о каких-либо изменениях коэффициента free float для ВТБ. Как мы отмечали в обзоре, опубликованном 17 января, сообщение Банка "ФК Открытие" о том, что он консолидировал почти 15% акций ВТБ (а не 5,45%, как сообщалось ранее), может привести к тому, что MSCI изменит свою оценку free float ВТБ либо в этом цикле, либо при полугодовом пересмотре в мае. В настоящее время MSCI оценивает free float ВТБ на уровне 40%, и каждое снижение этого коэффициента на 5 п. п., по нашим оценкам, приведет к оттоку средств пассивных инвесторов из бумаг ВТБ в объеме $11 млн., что эквивалентно 0,7 среднего дневного оборота этих акций за 30 дней. При этом имеющаяся информация о пакете акций ВТБ, который принадлежит Банку "ФК Открытие", довольно неоднозначна.

В частности, по данным в открытых источниках, часть этого пакета (9,08% акций) в той или иной степени задействована в операциях РЕПО, и еще часть (5,7%) находится в распоряжении управляющих компаний, которые специализируются на управлении пенсионными фондами. MSCI придется принять определенное решение по вопросу, как учитывать эти ценные бумаги, и, по нашему мнению, это решение будет носить более субъективный характер, чем обычно, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.

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