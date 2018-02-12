Банк России решительно настроен на смягчение курса

Пресс-релиз по итогам заседания отличается безусловно мягкой риторикой - видимо, в стремлении подготовить рынок к еще большему снижению ставки. Отмечается, что к концу этого года ключевая ставка может достичь равновесного диапазона. Мы по-прежнему считаем, что к концу года ключевая ставка опустится до 6,5%, в том числе на 25 б. п. - на ближайшем заседании, которое намечено на 23 марта.

Текст пресс-релиза с самого начала показывает, что регулятор настроен на смягчение курса. Во-первых, ЦБ называет инфляцию "устойчиво низкой", и это новый подход регулятора, который ранее заявлял, что инфляция находится "вблизи таргета".

ЦБ подтвердил, что "замедление годового роста потребительских цен может продолжиться в первом полугодии 2018 года", а "годовая инфляция останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году". Несмотря на то что целевой уровень инфляции по-прежнему составляет 4%, для ЦБ предпочтительнее инфляция ближе к 3%, чем существенно выше таргета. Из этого мы делаем вывод, что ЦБ не будет понижать ставки резко, так что мы по-прежнему полагаем, что в этом году ставка будет понижена еще в общей сложности на 100 б. п. Тем не менее следует признать, что вероятность еще большего смягчения курса повышается.

Банк "допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году". Точные параметры не приводятся, но ранее регулятор ставил цель добиться, чтобы ключевая ставка была на 2-3 п. п. выше таргетируемого уровня инфляции, т. е. составляла 6-7%.

В ответ на нестабильность рынков акций на прошлой неделе ЦБ признал возрастающую волатильность глобальных рынков, хотя большого значения этому не придается. Нефтяной рынок больше не представляет собой среднесрочный риск вследствие реализации бюджетного правила.

Банк больше обеспокоен рисками на 2019-2020 годы, среди которых отмечаются развитие ситуации на рынке труда, снижение склонности к сбережениям и инфляционные ожидания. Мы сомневаемся, что эти риски удастся преодолеть в текущем году, и это укрепляет нас во мнении, что смягчение политики будет постепенным.

В целом пресс-релиз предполагает, что к концу года ЦБ понизит ключевую ставку до 6,5%, т. е. до центральной точки своего равновесного диапазона. Это также оставляет регулятору возможности для маневра в случае материализации рисков.

Раньше сельское хозяйство считалось ключевым краткосрочным риском с точки зрения ценовой конъюнктуры. Тем не менее в пятничном пресс-релизе этот сектор называют источником среднесрочного дезинфляционного давления. Похоже, банк согласился с тем, что ускорение роста выпуска в сельском хозяйстве не является временным явлением, а скорее есть часть более длительного процесса.

В отличие от фактической инфляции "инфляционные ожидания по-прежнему подвержены колебаниям", хотя они "постепенно снижаются". Возможно, ЦБ признает, что инфляционные ожидания являются абстрактными, а значит, их сложно представить в цифрах, на которые можно было бы полагаться. Этот индикатор, возможно, становится менее значимым для регулятора.

Банк сообщил, что вероятность снижения краткосрочных ставок выше, чем долгосрочных. Это может сдерживать спрос на длинные выпуски ОФЗ, говорится в обзоре стратега Sberbank Investment Research Николая Минко.