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ЦБ настроен на смягчение как никогда


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
В пятницу Банк России снизил ставку на 25 б.п. - до 7,5%. Такое решение было ожидаемым для нас и для рынка.

Однако отметим, что в целом пресс-релиз выглядит очень позитивно, и аргументы, представленные в нем, могли бы быть приведены и в пользу снижения на 50 б.п. Так, ЦБ явно отметил, что вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась. При этом краткосрочные проинфляционные риски ослабли, а баланс рисков сместился в сторону экономики. Интересно, что регулятор отмечает тот факт, что вклад факторов постоянного действия в снижение инфляции оказался более существенным, т.е. фактически он улучшил свою оценку динамики инфляции на текущий год (судя по риторике, этого не было еще в конце 2017 г. (см. наш обзор от 9 февраля).

Основные негативные факторы остаются такими же, как в прошлых пресс-релизах. Так, ЦБ продолжает указывать на то, что снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым и неравномерным, а их чувствительность к ценовой конъюнктуре высока. В то же время проинфляционные риски, связанные с переходом от сберегательной к потребительской модели поведения, а также с возможным перегревом на рынке труда, по мнению ЦБ, сохраняются.

Возможно, осторожность регулятора в снижении ставки в этот раз отчасти продиктована недавним обвалом американского фондового рынка (и вызванного им падения глобального спроса на риск): в тексте появилась фраза о том, что неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков усилилась. Впрочем, ослабление рубля в последние дни оказалось небольшим, и если такая ситуация сохранится, ЦБ будет продолжать снижение, несмотря на внешние риски.

В целом риторика ЦБ подтверждает настрой на продолжение смягчения политики: вероятно, в 1П он будет стараться максимально реализовать потенциал снижения ставки. Мы ожидаем, что во 2П регулятор снизит темпы смягчения: инфляция будет умеренно ускоряться, а эффект от укрепления рубля последних месяцев, согласно оценкам ЦБ, будет исчерпан.

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