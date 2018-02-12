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Нефть восстанавливается, у рубля есть резервы


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский рубль в понедельник дорожает в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 57,94 руб. (-0,7%). Евро стоит 71,1 руб. (-0,5%).

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 13 февраля, составляют 58,01 руб. за американскую валюту и 71,24 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 16 и 15 копеек соответственно. 

Цены на нефть резво восстанавливаются после пятничного провала. Баррель Brent стоит $63,76. Катализатором для снижения нефтяных котировок ранее стали данные Baker Hughes, которые показали рост численности буровых установок в США за неделю на 29 единиц, до 975 шт. Всё довольно закономерно: если растет добыча, а Штаты ранее отчитались о новых рекордах, значит, пропорционально должны расширяться и мощности. 

Сейчас очень важно отследить динамику сорта WTI, где идет слом линии 50-дневной скользящей средней. Если баррель техасской нефти несколько дней подряд будет закрываться ниже трендовой линии, то есть ниже $62 за баррель, можно будет говорить о полноценно «медвежьем» тренде. 

Сейчас Brent в рублевом эквиваленте стоит менее 3670 руб. за бочку. Это минимум с 13 декабря 2017 года. Для российского бюджета в снижении этой цифры сейчас нет ничего критичного – присутствует запас прочности. Курс доллара США ушел ниже 58 руб., ближайшая поддержка находится в области 57,80-57,85 руб. Она на время сможет сдержать напор продавцов. При этом коррекция «россиянина» все еще выглядит локальной: она актуальна, пока на рынках идет отскок.

Доллар закроет сегодняшний торговый день в пределах отметок 57,80-58,45 руб., а евро – в диапазоне 71-71,65 руб.

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