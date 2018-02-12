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Рынок США: сегодня возможен comeback биржевых "быков"


Рынки
Павел Пахомов
Павел Пахомов
руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи
 
Прошедшая пятница стала как бы апофеозом всего того, что накопилось у участников рынка.

Всплеск эмоций, высокая волатильность, потрясающая турбулентность с переходом из хорошего плюса в пугающий минус и уверенным возвратом опять в зеленую зону. Казалось бы - сплошной хаос и неопределенность. Однако завершение торгов в пятницу прошло на столь оптимистичной ноте, что сейчас можно говорить о завершении фазы падения, которое мы наблюдали в течение последних 2-х недель. По крайней мере о локальном завершении - это точно. 

Как итог этой фазы - все три основных индекса снизились за эти дни на 10% - абсолютно точно на такую же величину как при предыдущих коррекциях в августе 2015 и январе 2016 годов. Более того, в этом падении мы скорректировались на 30% к началу той фазы роста, которая началась с момента выборов президента США (8 ноября) и наверняка войдет в историю под названием «Трампоралли». Таким образом поставлена своеобразная точка в этом ралли и значит можно идти дальше и… выше. Ну а тот повышательный тренд, 9-ю годовщину которого мы будем праздновать через месяц, пока продолжается.  

Лучшими по итогам прошедшей пятницы были, естественно, лидеры - акции компаний технологического сектора, которые только в среднем выросли на 2,1%. Немалая заслуга в этом росте принадлежит компании NVidia (NVDA, +6,69%), блестяще отчитавшаяся накануне ночью. Впрочем, показанный на закрытии рост почти в 7% мог бы быть и больше  - на премаркете и в начале основной торговой сессии рост этих акций составлял более 10%. Однако общий нервный фон не позволил акциям NVidia разогнаться на полную катушку, и многие инвесторы предпочли, по-видимому, получить синицу в руке нежели ждать журавля в небе. И напрасно… перспективы у акций NVidia просто блестящие. 

Что же касается лузеров дня, то ими на фоне падающей нефти, безусловно, стали акции нефтедобывающих компаний. Но и здесь можно найти позитив. При столь сильном снижении нефтяных котировок можно было бы ожидать и глобального падения акций нефтянки. Но этого все же не произошло. Снижение было точечным, а по наиболее перепроданным активам (например, таким как Chesapeake Energy (CHK, +1,06%) или Southwestern Energy (SWN, +1,37%)) даже наблюдался небольшой рост.

Ожидания рынка 12 февраля

Сегодня, если не случится ничего экстраординарного, мы увидим comeback биржевых "быков". Можно только представить как они сейчас злы на медведей за то, что заставили их нервничать и дрожать от страха в предыдущие дни. Кроме того, возможно кто-то из них все же не выдержал такого давления и сократил свои инвестиционные портфели. И сегодня все эти злые быки должны разнести медведей на кусочки. По крайней мере первая половина дня свидетельствует именно о таком развитии событий. Все рынки окрашены в ярко зеленый цвет, за исключением Японии, где индекс Nikkei-225 потерял свои очередные 2,32%. Но ему можно, и этого сегодня никто не должен заметить. Что же касается всех остальных, то здесь везде - strong buy - и никаких сомнений. И даже нефтяные котировки прирастают почти на 2% к закрытию пятницы. 

Кроме того, сегодня день абсолютно тихий и спокойный - ни выхода каких-то важных макроданных, ни выхода какой-либо значимой квартальной отчетности. Короче, мы должны увидеть сегодня чистую борьбу «в нижнем партере» и у быков есть все шансы доказать, что на лопатки их еще никто не положил. Strong buy, господа. По крайней мере сегодня!

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