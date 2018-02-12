Слабый доллар поддерживает цены на золото

Запасы в серебряных и палладиевых ETF-фондах подросли, запасы в остальных фондах не изменились.

Цены на драгоценные металлы на бирже SGE в Шанхае подросли, объёмы торгов выше среднего. Курс юаня укрепился к доллару США. На этой неделе 16 февраля в Китае начинается празднование Нового года, что будет сопровождаться одной неделей официальных выходных.

Премии на поставки золота в Шанхае на прошлой неделе выросли до $9-10/унция, в Сингапуре – $0,8-1/унция, в Гонконге – $0,6-1/унция. Спрос на золото в Юго-Восточной Азии хороший в связи с приближающимися праздниками. В Токио золото торговалось по номиналу.

В Индии премии на поставку золота на внутреннем рынке понизились до $1,5/унция, розничный спрос слегка подрастает в связи с приближением весеннего свадебного сезона и небольшим снижением цен.

Цены на золото восстановились к уровню $1325, после чего слегка корректируются вниз. Уровни цен ниже $1300 интересны для покупки металла на длительную перспективу.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1293-1240, уровни сопротивления – $1325-1365.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота восстанавливались к уровню $16,44, после чего слабо понизились. Отношение золота к серебру составляет 80,5 пункта. Отношение платины к серебру составляет 58,69 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,20-16, уровни сопротивления – $16,45-16,7.

Цены на платину в корреляции с рынком золота подрастали к уровню $976, после чего опустились к уровню $969. Спред между золотом и платиной составляет $352/унция. Спред между платиной и палладием вновь перевернулся в пользу палладия и составляет $11,5/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $960-924, уровни сопротивления – $976-1010.

Цены на палладий выросли к уровню $985/унция в корреляции с ростом на фондовом рынке, после чего понизились к уровню $980. Растущий тренд продолжает истощаться, стагнация фондового рынка оказывает дополнительное негативное влияние на рынок палладия.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $955-900, уровни сопротивления – $985-1006.