Фондовый рынок США начал обваливаться на прошлой неделе после того, как американское министерство труда опубликовало положительные данные по росту заработных плат в США. Инвесторы опасаются, что рост окладов негативно скажется на прибыли корпораций. Кроме того, многие считают это признаком более высоких темпов инфляции, что может побудить Федеральную резервную систему (ФРС) США повысить банковскую учетную ставку для сдерживания экономики. Эти вопросы прояснить за один день не получится. Возвращения стабильности на рынке в ближайшее время ожидать не приходится.

Финансовые власти успокаивают инвесторов как могут. Резкие колебания на мировых финансовых рынках в последние несколько дней не вызывают беспокойства, так как экономический рост силен; но, тем не менее, нужны реформы для предотвращения кризисов в будущем, сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в воскресенье в Дубае на всемирной конференции, посвященной тенденциям в бизнесе и социальной политике. В ходе своего выступления Лагард также сказала, что экономикам многих стран мира оказывается поддержка посредством больших объемов предоставляемого финансирования. «Я испытываю оптимизм в разумных пределах. Этому способствует текущая обстановка. Но нельзя сидеть сложа руки и ждать, что будет продолжение роста в нормальном режиме, – сказала глава МВФ. – То, что я говорю, – это не сигнал тревоги, но призыв к действию и предупреждающий знак». На мировых финансовых рынках бушует сильная волатильность. Лагард повторила прогноз МВФ, который был опубликован в прошлом месяце, что рост мировой экономики составит 3,9% в этом году и сохранится на этом же уровне в 2019 году. Этот темп экономического роста, по ее словам, благоприятен для проведения необходимых реформ. Глава МВФ не уточнила, какие именно реформы она хотела бы видеть, только сказала, что правительствам следует начать регулировать операции на рынках, а не учреждения. «Нам надо правильно предугадать, откуда возникнет следующий кризис. Будет ли он связан с теневым банкингом? Возникнет ли он на рынке криптовалют?» – сказала Кристин Лагард.

Цены на золото в последние дни продемонстрировали отскок от поддержки 1310. Золото начало год хорошо, но не стало расти на фоне увеличения волатильности фондовых рынков. Президент Blue Line Futures Билл Барух говорит, что большая часть роста цен на золото в начале нового года связана с сезонными факторами. «В конечном итоге, я всё же считаю, что свою роль играют сезонные факторы, – сказал Барух в интервью Kitco News. – Обычно в это время люди реинвестируют или покупают золото, так как они проводят переоценку своих портфелей». Золото не стало расти на фоне падения фондовых рынков, так как инвесторы продают золото, чтобы покрыть маржин-коллы, считает Барух. «Люди занимают длинную позицию по золоту в преддверии коррекции на фондовом рынке, но они не обязательно покупают золото после коррекции на фондовом рынке, – сказал Барух. – После коррекции людям приходится проводить перебалансировку портфеля; из золота выводятся вложения ради покрытия маржин-коллов по акциям». Барух считает, что золото сейчас находится на бычьем тренде. Эксперт сохраняет медвежий взгляд на доллар в долгосрочной перспективе. «В конечном итоге, я считаю, что по золоту возникнет очень хороший момент для покупки», – сказал Барух. «Я сейчас очень пристально слежу за индексом доллара. Потенциал роста по нему немного увеличился, и целевой уровень составляет около 91,75-92. Что касается даунсайда, то важную роль здесь играет евро. Я думаю, что по индексу евро есть сильный уровень поддержки около 122», – добавил эксперт. Барух ждет прихода индексов валют к тем уровням, которые будут способствовать росту цен на золото. «Валюты сыграли большую роль как факторы роста цен на золото в январе. Под влиянием ряда факторов доллар заметно упал», – сказал эксперт.

Отскок цен на нефть от поддержки 62 слабый. Лично я бы контракты на нефть не покупал бы исключительно на том основании, что индикаторы на дневных графиках находятся в зоне «перепроданности». Я бы ждал развития событий. В своем месячном отчете, опубликованном в понедельник, ОПЕК сообщила, что повышает прогноз по росту мирового спроса на нефть на 2018 год, назвав в качестве причины оздоровление мировой экономики. Это хорошая новость для стран ОПЕК, которые пытаются сократить объемы излишков нефти на рынке путём снижения добычи. Но ОПЕК ожидает прихода мирового рынка в равновесие только ближе к концу 2018 года, так как рост цен приводит к увеличению объемов нефтедобычи в США и других странах вне ОПЕК. Согласно обновленному прогнозу ОПЕК, рост мирового спроса на нефть в этом году составит 1,59 млн б/д, что на 60 тысяч б/д больше по сравнению с прежним прогнозом. «В последнее время сильное и уверенное развитие экономик в странах с большим спросом на мировую нефть служит главным фактором сильного роста спроса, – говорится в отчете ОПЕК. – Как ожидается, эта крепкая связь между экономическим ростом и спросом на нефть будет продолжаться, по крайней мере, в краткосрочной перспективе».

Правда, в противовес повышению прогноза по спросу, ОПЕК сообщила, что добыча за пределами картеля в этом году вырастет на 1,4 млн б/д. Это на 250 тысяч б/д выше, чем ожидалось месяцем ранее. ОПЕК повышает прогноз по нефтедобыче вне ОПЕК уже в третий раз подряд. В ноябре ожидался рост на 870 тысяч б/д. «Уверенное восстановление нефтяных цен с лета 2017 года и возврат интереса к возможностям роста привели к тому, что в этом году нефтяные гиганты наращивают активность по разведке месторождений, причем как сланцевых, так и глубоководных», – говорится в обзоре ОПЕК по США. Прогноз ОПЕК по срокам прихода рынка в равновесие – ближе к концу 2018 года – не изменился в сторону ускорения по сравнению с предыдущим отчетом, несмотря на рост спроса, сокращение запасов и добросовестное соблюдение условий соглашения о сокращении добычи. В странах ОПЕК добыча упала в январе, по данным вторичных источников, на 8000 б/д до 32,302 млн б/д, сообщается в отчете. По подсчетам Reuters на основании данных ОПЕК, уровень соблюдения квот на добычу среди 11 стран-участниц соглашения увеличился до 137% с декабрьских 129%.

В понедельник американский рынок вырос во второй день подряд. Особенно сильным ростом отличились акции технологического и финансового секторов. Отскоку индексов поспособствовала стабилизация доходности облигаций и уровня волатильности. Сырьевой и промышленный сектора, поднявшиеся по итогам дня на 1,5% на фоне обнародования Дональдом Трампом подробностей второго бюджетного плана, тоже помогли S&P 500 подрасти. По итогам дня Dow Jones Industrial Average вырос на 1,7%.

Главный стратег по американскому фондовому рынку в Morgan Stanley Майкл Уилсон, предсказавший увеличение волатильности в 2018 году, говорит, что рынку нанесен достаточный ущерб и теперь настало время покупать акции. «Шок волатильности», который ударил по американскому фондовому рынку на прошлой неделе, столкнул котировки акций вниз на привлекательные уровни, считает Уилсон. Индекс S&P 500 торгуется лишь в 16 раз выше опережающего 12-месячного EPS. Этот уровень «слишком дешев», учитывая, что доходность 10-летних облигаций Казначейства США остается ниже 3%, сообщил Уилсон в заметке клиентам в понедельник. Рекомендация Уилсона – дисциплинировано покупать акции на текущих уровнях – контрастирует с его комментарием на прошлой неделе, когда он говорил, что «не надо торопиться покупать на этой просадке». Но динамика рынка на прошлой неделе, когда S&P 500 упал на территорию коррекции с максимума, достигнутого 26 января, заставила аналитика поменять свое мнение. По мнению Уилсона, «большая часть снижения в рамках этой коррекции закончилась». Однако аналитик не ожидает, что волатильность вернется к крайне низким уровням 2017 года. «Как результат, мы не ожидаем быстрого возвращения к прежним максимумам. Тем не менее, мы считаем, что в будущем S&P 500 еще покажет более высокие максимумы, прежде чем рынок дойдет до пика текущего цикла, что произойдет позднее в этом году», – пишет Уилсон. На конец года стратег Morgan Stanley прогнозирует уровень 2750 по индексу S&P 500 – на 5% выше текущих уровней.

В понедельник прошло представление инфраструктурного проекта Дональда Трампа. Цель амбициозна: простимулировать увеличение инвестиций в модернизацию транспортной системы и государственной инфраструктуры на сумму в $1,5 трлн. Однако в планах не указано никаких источников финансирования. Вместо этого в плане предлагается «убить» другие госпрограммы и потратить освободившиеся деньги на инфраструктуру. «Авторы законопроекта не относятся серьезно к проблемам инфраструктуры, – сказал предприниматель, знакомый с текстом плана. – Они не хотят вкладывать в инфраструктуру новые деньги. Они собираются использовать инфраструктурные проблемы как политический инструмент, чтобы создать картинку, что члены демократической партии препятствуют восстановлению страны». У демократов тоже есть свой инфраструктурный проект. Но демократы выступают за прямое федеральное финансирование на сумму в $1 трлн – в отличие от Трампа, предпочитающего непрямое финансирование. Некоторые члены демократической партии говорят, что проект Трампа – это прикрытая попытка переложить бремя финансирования инфраструктуры на муниципальные бюджеты. Демократы тоже пока не сказали, откуда предлагается взять деньги. Очевидный способ получить какие-то средства – повысить федеральный налог на бензин, который не менялся с 1993 года и за повышение которого как-то выступал и сам Трамп, хотя республиканцы в Конгрессе в свое время заблокировали эту инициативу.

Как бы то ни было, похоже, что 2018 год пройдет в борьбе двух партий за инфраструктуру, а победитель получит приз в виде преимущества на ноябрьских промежуточных выборах. Конгресс мог бы получить новое финансирование путем увеличения дефицита бюджета, как это было при проведении налоговой реформы в конце 2017 года, по результатам которой была сильно понижена налоговая ставка. Таким же образом были получены средства на осуществление правительственного финансирования в рамках подписанного закона в начале февраля. Однако налоговая реформа и февральский закон сами по себе могут увеличить госдолг на $3 тлрн в течение ближайших 10 лет. Годовой дефицит госбюджета приблизится к $1 трлн в этом году и, вероятно, превысит эту сумму в 2019 году. Так что увеличение госдолга – трудный вопрос для США.

Индекс ММВБ вчера вырос на 1%. В пятницу я откупил ранее проданный фьючерс на индекс ММВБ в модельном портфеле. Было очевидно, что какой-то отскок наверх от ноябрьских максимумов (район 2190) будет. Играть на повышение лично я не тороплюсь, потому что считаю рынок слабым. На прошлой неделе «быки» попали в ловушку ложного пробития исторического максимума индекса ММВБ, и теперь им будут мотать нервы. С моей точки зрения, то что акции (котировки) Сбербанка об в пятницу легли на повышающийся августовский тренд еще не является основанием для их покупки. В целом ситуация на графиках отечественных акций скорее «медвежья». Но на каких уровнях переоткрывать «короткие» позиции?