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Индекс МосБиржи возвращается в боковик


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский рынок акций начал неделю за здравие, но действительно ли коррекция начала месяца себя исчерпала?

Утром во вторник, 13 февраля, внешний фон выглядит вполне уравновешенным, новостной поток нейтральный, что дает индексу МосБиржи повод продолжить рост на открытии сессии на 0,2%-0,4%. Минувшие торги закрылись чуть выше 2220 пунктов, рублевый индикатор вернулся в зону «боковых» торгов в диапазоне 2205-2235 пунктов. 

С одной стороны, оснований для возвращения к бурному росту мало – дневные отскоки по нефти или стабилизацию американских индексов как поводы для этого не рассматриваем. С другой, для возвращения активных продавцов тоже нет мотивов: на внешних рынках почти ничего не происходит.  

В «боковике» индекс МосБиржи может болтаться сколько угодно. Этот сценарий не отменяет вероятности проходов или чуть выше, или чуть ниже обозначенных границ. Для того, чтобы можно было снова говорить об уверенном растущим канале, нужно, чтобы индикатор вернулся выше 2265 пунктов. Опять же, для развития down-тренда необходима просадка ниже поддержки на уровне 2180 пунктов. 

Выходит, что российский рынок остается в подвешенном состоянии – ни вверх, ни вниз – до появления выраженного повода для колебаний.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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