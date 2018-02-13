FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В понедельник наметился «отскок» по индексу РТС на фоне ослабления давления продаж на мировых рынках в целом.

Поводом к улучшению настроя глобальных инвесторов, по всей вероятности, стало подписание президентом США проекта закона о бюджете, который позволяет обеспечить долгосрочное финансирование работы правительства. В российском секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядели АФК Система (AFKS, +7.6%), НЛМК (NLMK, +4.2%), Мечел (MTLR, +3.2%). 

Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, Ростовэнергосбыт (RTSB) вырос на 13.8%, группа Черкизово (GCHE) – на 5.4%, Варьеганнефтегаз (VJGZ) – на 5.2%.

Фондовые индексы США повысились на 1.4% - 1.7%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС, однако преждевременно говорить о возобновлении устойчивого роста – волатильность по мировым фондовым индексам остается повышенной, ориентированные на российский рынок фонды на прошедшей неделе зафиксировали отток средств, а наибольший приток был отмечен в фонды денежного рынка (по данным EPFR), что указывает на желание долгосрочных инвесторов переждать период повышенной волатильности «в деньгах».

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль под действием внешнего фона. 

 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ