Поводом к улучшению настроя глобальных инвесторов, по всей вероятности, стало подписание президентом США проекта закона о бюджете, который позволяет обеспечить долгосрочное финансирование работы правительства. В российском секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядели АФК Система (AFKS, +7.6%), НЛМК (NLMK, +4.2%), Мечел (MTLR, +3.2%).

Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, Ростовэнергосбыт (RTSB) вырос на 13.8%, группа Черкизово (GCHE) – на 5.4%, Варьеганнефтегаз (VJGZ) – на 5.2%.

Фондовые индексы США повысились на 1.4% - 1.7%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС, однако преждевременно говорить о возобновлении устойчивого роста – волатильность по мировым фондовым индексам остается повышенной, ориентированные на российский рынок фонды на прошедшей неделе зафиксировали отток средств, а наибольший приток был отмечен в фонды денежного рынка (по данным EPFR), что указывает на желание долгосрочных инвесторов переждать период повышенной волатильности «в деньгах».

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль под действием внешнего фона.