Настроение на биржах США может резко поменяться после статистики по потребительским ценам

Индекс широкого рынка S&P 500 по итогам понедельника закрылся на отметке 2656 пункта, прибавив 1,39%, в то же время индекс волатильности Cboe, который часто называют "индексом страха", сократился примерно вдвое по сравнению с пиком прошлой недели.

Тем временем в Goldman Sachs считают, что доходности 10-летних казначейских облигаций США продолжат свой рост вплоть до 3,5% на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, которая, скорее всего, повысит процентные ставки 4 раза в этом году вместо запланированных трех.

Согласно опросам Bloomberg, доходность 10-летних казначейских облигаций вырастет до 2,95 процента к концу сентября, а 3,5 процента она достигнет во втором квартале 2020 года.

В среду игроки будут ждать выхода данных по потребительским ценам в США, их динамика укажет на показатели инфляции в стране, которыми в свою очередь оперирует ФРС в принятии решений по регулированию ключевой процентной ставки, где перспективой ее более быстрого роста в последнее время напуганы рынки.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов продемонстрировали нулевую динамику, закрывшись на отметке $65,62 на фоне доклада ОПЕК по объемам добычи в январе, которая снизилась с декабрьских уровней на 8,1 тысячи баррелей в сутки и прогнозе Минэнерго США, исходя из которого добыча сланцевой нефти за океаном в марте 2018 года вырастет по сравнению с февралем на 110 тысяч баррелей в сутки - до 6,756 миллиона баррелей.

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступает отметка $62,15, основная $61,10, сопротивления расположены на $63,50 и $64,50.

Сегодня после завершения торгов (0.30 мск.) будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США от API, которые определят направление движения цены "черного золота" в первой половине торговой сессии в среду.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2220,12 п., прибавив 1,05%, оформив сигнал на покупку. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2210 п. и основная-2180 п. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2240 п. и 2265 п.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает отметка 120000 п. и основной 118000 п, проход которой снова создаст угрозу снижения к уровню 115000п. Локальные сопротивления расположены на 122500 и основное на 124500 п.

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 57,83, укрепившись на 0,97% по отношению к доллару США на фоне восстановившихся нефтяных котировок. Возобновившийся приток в российские ОФЗ, где доля нерезидентов после снижения рисков введения санкций в январе увеличилась до 33.1%, будет оказывать поддержку курсу национальной валюты в ближайшей перспективе.

В настоящий момент основным сопротивлением в паре по-прежнему выступает отметка 58,50. Поддержки расположены на 57,50 и 56,80.